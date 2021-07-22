VivaVideo для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Версия:
|8.10.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|QuVideo Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 804 | Статистика
|Размер:
|93,42 Мб
|СКАЧАТЬ
VivaVideo - мощный видеоредактор под Android, с помощью которого вы легко сможете создать свой видеосюжет и поделиться им с друзьями и семьей, превращая повседневные моменты в произведения современного искусства.
Предлагает профессиональные инструменты для редактирования:
- обрезка и объединение видео;
- применение эффектов;
- добавление текста;
- добавление звуковых дорожек и музыки;
- добавление субтитров;
- добавление переходов и т.п.
Поддерживает различные режимы съемки (обычная, с музыкой, быстрое движение, замедленное), множество эффектов, реализована возможность добавления фото. Также предусмотрено наличие разных тем оформления.
Особенности VivaVideo:
- Поддержка нескольких вариантов захвата: Basic/Selfie/FX/Funny/Music Video/Collage
- Эксклюзивная Селфи камера
- Создание видео картинка в картинке
- Захват видео специально для Instagram и Vine
- Уникальный стиль раскадровки съемки
- Photo Movie Maker. Превращайте свои фотографии в кино и создавайте видео слайд-шоу в несколько кликов
- Создание коллажей
- Удобная панель инструментов
- Более 200 бесплатных специальных эффектов, включая анимированные наклейки/темы/фильтры/FX/тексты/переходы
- Настраиваемые шрифты для добавления заголовков
- Экспорт видео в галерею
- Делитесь своими работами на Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp, по электронной почте и т.д.
- Все операции редактирования можно мгновенно просмотреть в режиме WYSIWYG
- Данные редактирования можно сохранить для последующей обработки
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Отзывы о программе VivaVideo
Елена про VivaVideo 5.3.0 для Android [05-02-2017]
Мне тоже не понравилось. Видео получается размытое, поэтому решила не использовать
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Владимир про VivaVideo 4.7.2 для Android [07-11-2016]
Редактор работает на славу,только есть одно но,Слишком уменьшает ёмкость файла ,отсюда следует плохое качество видео .Уменьшает раз в двадцать не меньше...
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Karassius про VivaVideo 4.5.8 для Android [11-03-2016]
Самое хреновое приложение-редактор из всех, которыми пользовалась. Дерьмо полнейшее. Засняла видео длительностью 1 час - не сохранилось! Всё к чертям!
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