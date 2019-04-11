ScreenToGif - удобный бесплатный инструмент, с помощью которого вы сможете записывать действия на экране (или его части) в формат анимированного gif-файла.

Встроенный редактор позволяет просматривать и редактировать записанные анимационные ролики.

Программа будет полезна, когда необходимо быстро заснять действия на экране, а "гиф-комбайна" под рукой нет. Достаточно выделить участок экрана, изменяя размеры и положение окна. Не требует установки и простая в использовании.

Особенности ScreenToGif: