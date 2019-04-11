ScreenToGif

CorelDRAW Graphics Suite X7 17.2.0.688 / X6 / X5 / Х4
CorelDRAW Graphics Suite - набор функциональных инструментов для работы с графикой, в состав которого вошли редакторы векторной/растровой графики, программы для
Adobe After Effects CC 2017.2 14.2.0.198
Программу Adobe After Effects называют Photoshopом для видео. Все, что только можно придумать для обработки видео реализовано в программе Adobe After Effects самым
GifCam 5.1
GifCam - бесплатное и простое в использовании приложение для создания и редактирования GIF анимаций без фотошопа и онлайна прямо на рабочем столе
Blender 2.79b
Blender бесплатный редактор трехмерной графики и анимации. Отличная альтернатива титанам трехмерного моделирования. Несмотря на относительно небольшой размер,
UVScreenCamera 5.17
UVScreenCamera - программа для создания видеоучебников, демо-роликов и презентаций в формате SWF, AVI, UVF, EXE, FLV, GIF-анимация со звуком. Записывает все, что
Ulead GIF Animator 5.0.5
Ulead GIF Animator - Мощная утилита для создания, редактирования, оптимизации анимационных GIF изображений. Огромное количество возможностей и настроек