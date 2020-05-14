Otter Browser - браузер, воплотивший в себе лучшие аспекты классической Opera (12.x) и пользовательского интерфейса с использованием движка Qt5. Веб-браузер, который контролируется пользователем, а не наоборот. Это не 100% повторение Opera, но по возможности близкая к ней реализация.
На данный моментбраузерпредлагает следующие возможности:
Вкладки, прикрепление и открепление, боковые вкладки, вкладки внизу окна
Интерфейс копия оперы 12.х. В работе значительно лучше: движок Qt5 полностью современный и открывает все сайты,да и защита браузера на уровень выше чем оперы.Из минусов- нет дополнений,зато есть встроенная защита от рекламы.Расширенное меню удобно в настройке: только ставьте или снимайте галки. 24 | 2 | Ответить
Кокон про Otter Browser 0.9.12 [03-03-2017]
Не проигрывает видео на ютубе. Такой браузер мне не нужен. 3 | 31 | Ответить
Trend про Otter Browser 0.9.11 [30-01-2017]
Для любителей Opera 12.x, только лучше. Быстрый старт, хорошая скорость.Своего рода образец для нормального, удобного браузера с настройкой под себя.Например,вы говорите мне нужен типа торент и переводчик,открываете меню браузера и ставите галочки. Т.е. как бы в хорошем браузере все уже включено,только отмечай-что нужно именно тебе. Разумеется скорость браузера от такого большого числа встроенных функций при этом не должна падать. 42 | 2 | Ответить
Мачо про Otter Browser 0.9.11 [15-12-2016]
Требует доработки,но для учитывая что разработчик одно лицо- вполне..хорошо. Явно лучшая замена Opera 12. 14 | 2 | Ответить