Otter Browser для Windows

Otter Browser 1.0.81

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Описание Otter Browser 1.0.81Описание   Скачать Otter Browser 1.0.81СКАЧАТЬ (31,26 Мб) Скриншоты Otter Browser 1.0.81Скриншоты (10)   Статистика Otter Browser 1.0.81Статистика   Отзывы о Otter Browser 1.0.81Отзывы (19)  
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4.23 из 5, всего оценок - 286
  • Рейтинг программы - 4.23 из 5
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Otter Browser - браузер, воплотивший в себе лучшие аспекты классической Opera (12.x) и пользовательского интерфейса с использованием движка Qt5. Веб-браузер, который контролируется пользователем, а не наоборот. Это не 100% повторение Opera, но по возможности близкая к ней реализация.

На данный момент браузер предлагает следующие возможности:

  • Вкладки, прикрепление и открепление, боковые вкладки, вкладки внизу окна
  • Приватные вкладки и окна
  • Корзина закрытых вкладок
  • Миниатюры вкладок при наведении на них мыши
  • Закладки
  • Блокировка содержимого
  • Просмотр cookies
  • Панель поиска
  • Настройка поисковых движков
  • Менеджер сеансов
  • Менеджер загрузок
  • История посещений
  • Масштабирование страницы
Что нового в Otter Browser 1.0.81?
  • Различные улучшения и исправления
Otter Browser
Otter Browser
Otter Browser
Otter Browser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)24 / 5 889
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Otter Browser

Александр про Otter Browser 0.9.91 [12-01-2019]

Дерьмо полное!
3 | 14 | Ответить

Васька про Otter Browser 0.9.91 [21-10-2017]

Интерфейс копия оперы 12.х. В работе значительно лучше: движок Qt5 полностью современный и открывает все сайты,да и защита браузера на уровень выше чем оперы.Из минусов- нет дополнений,зато есть встроенная защита от рекламы.Расширенное меню удобно в настройке: только ставьте или снимайте галки.
24 | 2 | Ответить

Кокон про Otter Browser 0.9.12 [03-03-2017]

Не проигрывает видео на ютубе. Такой браузер мне не нужен.
3 | 31 | Ответить

Trend про Otter Browser 0.9.11 [30-01-2017]

Для любителей Opera 12.x, только лучше. Быстрый старт, хорошая скорость.Своего рода образец для нормального, удобного браузера с настройкой под себя.Например,вы говорите мне нужен типа торент и переводчик,открываете меню браузера и ставите галочки. Т.е. как бы в хорошем браузере все уже включено,только отмечай-что нужно именно тебе. Разумеется скорость браузера от такого большого числа встроенных функций при этом не должна падать.
42 | 2 | Ответить

Мачо про Otter Browser 0.9.11 [15-12-2016]

Требует доработки,но для учитывая что разработчик одно лицо- вполне..хорошо. Явно лучшая замена Opera 12.
14 | 2 | Ответить

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