Vidiot - простой в использовании и бесплатный видеоредактор, собравший в себе все необходимое для редактирования видеофайлов в домашних условиях. Это нелинейный видеоредактор с открытым исходным кодом и достаточным функционалом для создания и редактирования клипов и фильмов.
Вы можете сделать собственный шедевр, смешав видео, аудио и фото в один ролик. Добавлять файлы можно простым перетаскиванием в окно программы. Поддерживает все популярные медиа форматы: AVI, MOV, MP4, WAV, MP3, JPG, GIF и т.д.
Особенности приложения:
Добавление эффектов и переходов.
Добавление изображений.
Создание проектов, объединение двух и более видео.
Опции: вращение, вырезать кадр, обрезка и т.д.
Настройка частоты кадров, ширины и высоты готового видео и уровня громкости.
Настройка непрозрачности и масштабирование.
Встроенный плеер и предварительный просмотр.
Простой в использовании и интуитивно понятный интерфейс.
Ха-ха-ха! Лучше быть idiot'ом по-английски, чем на самом деле... | | Ответить
Сергей про Vidiot 0.3.11 [06-10-2015]
Выбрал программу по описанию: оно мне понравилось, а когда скачал, оказалось что интерфейс не для меня-в англицком - ни в зуб ногой и ничем другим и никуда. Нет ли у Вас этой программы с расейским интерфейсом? Благодарен за любой ответ! С уважением Сергей. 5 | 10 | Ответить