Vidiot для Windows

Vidiot 0.3.26

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Описание Vidiot 0.3.26Описание   Скачать Vidiot 0.3.26СКАЧАТЬ (21,84 Мб) Скриншоты Vidiot 0.3.26Скриншоты (9)   Статистика Vidiot 0.3.26Статистика   Отзывы о Vidiot 0.3.26Отзывы (3)  
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3.91 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.91 из 5
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Vidiot - простой в использовании и бесплатный видеоредактор, собравший в себе все необходимое для редактирования видеофайлов в домашних условиях. Это нелинейный видеоредактор с открытым исходным кодом и достаточным функционалом для создания и редактирования клипов и фильмов.

Вы можете сделать собственный шедевр, смешав видео, аудио и фото в один ролик. Добавлять файлы можно простым перетаскиванием в окно программы. Поддерживает все популярные медиа форматы: AVI, MOV, MP4, WAV, MP3, JPG, GIF и т.д.

Особенности приложения:

  • Добавление эффектов и переходов.
  • Добавление изображений.
  • Создание проектов, объединение двух и более видео.
  • Опции: вращение, вырезать кадр, обрезка и т.д.
  • Настройка частоты кадров, ширины и высоты готового видео и уровня громкости.
  • Настройка непрозрачности и масштабирование.
  • Встроенный плеер и предварительный просмотр.
  • Простой в использовании и интуитивно понятный интерфейс.
Скриншоты Vidiot:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 3 981
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Vidiot

Вася про Vidiot 0.3.18 [08-08-2016]

первая буква в названии проги лишняя,тогда станет понятней для кого она создана

:D
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Юля в ответ Вася про Vidiot 0.3.21 [22-02-2018]

Ха-ха-ха! Лучше быть idiot'ом по-английски, чем на самом деле...
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Сергей про Vidiot 0.3.11 [06-10-2015]

Выбрал программу по описанию: оно мне понравилось, а когда скачал, оказалось что интерфейс не для меня-в англицком - ни в зуб ногой и ничем другим и никуда. Нет ли у Вас этой программы с расейским интерфейсом? Благодарен за любой ответ! С уважением Сергей.
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