Xender - приложение для обмена любыми файлами между мобильными устройствами, а также для передачи данных с планшета или смартфона на стационарный компьютер (Windows или Mac). При этом не нужны никакие кабели и подключение к сети интернет: обеспечена высокоскоростная беспроводная и абсолютно бесплатная передача данных. Какие-то ограничения на количество и размер передаваемых файлов отсутствуют.

Вместо Bluetooth или WiFi Xender использует протокол NFC на всех устройствах, участвующих в передаче файла, что гарантирует в 4-40 раз более высокую скорость по сравнению с Bluetooth.

Xender в одно мгновение отправит все, что Вы захотите: документы, музыку, картинки, видео или приложения. Кстати, что касается обмена файлами между мобильными девайсами, то это возможно не только на устройствах c операционкой Android, но также и iOS. Что интересно, поддерживается групповой обмен между 4 устройствами одновременно.

Относительно присоединения к ПК нужно заметить, что на сам компьютер не нужно устанавливать дополнительное ПО, что позволяет подключать свое устройство к любому ПК. Сама передача осуществляется за счет создания на мобильном девайсе точки доступа, через которую на компьютере отображаются все данные смартфона или планшета.

Теперь Вы можете забыть о USB-шнурах, медленном Bluetooth и приложениях, которые используют мобильный интернет - просто используйте Xender и обменивайтесь любой информацией с друзьями, коллегами или просто храните копии важных файлов на ПК.