Xender для Android

Xender 5.6.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Xender 5.6.1 для AndroidОписание   Скачать Xender 5.6.1 для AndroidСКАЧАТЬ (23,76 Мб) Скриншоты Xender 5.6.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Xender 5.6.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Xender 5.6.1 для AndroidОтзывы (2)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xender - приложение для обмена любыми файлами между мобильными устройствами, а также для передачи данных с планшета или смартфона на стационарный компьютер (Windows или Mac). При этом не нужны никакие кабели и подключение к сети интернет: обеспечена высокоскоростная беспроводная и абсолютно бесплатная передача данных. Какие-то ограничения на количество и размер передаваемых файлов отсутствуют.

Вместо Bluetooth или WiFi Xender использует протокол NFC на всех устройствах, участвующих в передаче файла, что гарантирует в 4-40 раз более высокую скорость по сравнению с Bluetooth.

Xender в одно мгновение отправит все, что Вы захотите: документы, музыку, картинки, видео или приложения. Кстати, что касается обмена файлами между мобильными девайсами, то это возможно не только на устройствах c операционкой Android, но также и iOS. Что интересно, поддерживается групповой обмен между 4 устройствами одновременно.

Относительно присоединения к ПК нужно заметить, что на сам компьютер не нужно устанавливать дополнительное ПО, что позволяет подключать свое устройство к любому ПК. Сама передача осуществляется за счет создания на мобильном девайсе точки доступа, через которую на компьютере отображаются все данные смартфона или планшета.

Теперь Вы можете забыть о USB-шнурах, медленном Bluetooth и приложениях, которые используют мобильный интернет - просто используйте Xender и обменивайтесь любой информацией с друзьями, коллегами или просто храните копии важных файлов на ПК.

Xender
Xender
Xender
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 664
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами
ТОП-сегодня раздела "Обмен файлами"
 

uTorrent 6.1.7 для Android

uTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы сможете просмотреть их или прослушать на встроенном плеере. Присутствуют

FotoSwipe 4.0.1 для Android

FotoSwipe – делитесь фотографиями или видео между устройствами в два клика. Приложение работает через Wi-Fi и не требует подключения к другим сетям. Поддерживается

YouTube Go 0.26.67 для Android

YouTube Go – не всегда качество мобильной связи позволяет просматривать ролики на YouTube. Для таких ситуаций, корпорация Google решила подготовить специальное

SHAREit 5.2.98_ww для Android

SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к интернету. Использование различных устройств и ОС не помешают вам

CLONEit 1.1.8 для Android

CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих

Xender 3.2.0526 для Android

Xender - приложение для обмена любыми файлами между мобильными устройствами, а также для передачи данных с планшета или смартфона на стационарный компьютер (Windows

Отзывы о программе Xender

Микола з Жовтих Вод про Xender 3.1.0304 для Android [03-05-2016]

Програма шикарна! Швидкість блискавична! Працює через Wi Fi. Жаль, без Мови... Керування зрозуміле.
2 | 3 | Ответить

Серый в ответ Микола з Жовтих Вод про Xender 3.2.0526 для Android [27-01-2017]

Николай, без обид, разве на русском не понятно?
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 