Новогодние часы для Windows

Новогодние часы 1.3

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Описание Новогодние часы 1.3Описание   Скачать Новогодние часы 1.3СКАЧАТЬ (4,03 Мб) Скриншоты Новогодние часы 1.3Скриншоты (2)   Статистика Новогодние часы 1.3Статистика   Отзывы о Новогодние часы 1.3Отзывы (1)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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Новогодние часы - эти экранные часы покажут Вам точное оставшееся время до Нового Года. Если Вам не терпится отметить новогодние праздники и Вы уже устали их ждать, то именно эта программа поможет сориентироваться в оставшихся днях до Нового года и своевременно к нему подготовиться.

Кроме простого показа времени обратного отсчета до праздника, часы имеют красивое визуальное оформление: разноцветная гирлянда вокруг цифр мерцает и переливается, добавляя новогоднее настроение.

Из настроек присутствует возможность размещения часов поверх всех окон и запуска программы вместе с системой. В общем, устанавливайте Новогодние часы и всегда точно знайте сколько времени осталось до Нового Года.

Что нового в Новогодние часы 1.3?
  • Добавлена возможность установить фон часам.
  • Прятать на время часы при наведении курсора.
  • Исправление ошибок и мелкие доработки программы.
Новогодние часы
Новогодние часы
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 174
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства - Часы, будильники
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Отзывы о программе Новогодние часы

vitamin959 про Новогодние часы 1.0 [22-11-2016]

очень красиво... ,,,но как ими "управлять" ???
Просьба ответить мне на vitamin959@mail.ru
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