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novaPDF Pro для Windows

novaPDF Pro 10.7.124

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Описание novaPDF Pro 10.7.124Описание   Скачать novaPDF Pro 10.7.124СКАЧАТЬ (68,57 Мб) Скриншоты novaPDF Pro 10.7.124Скриншоты (3)   Статистика novaPDF Pro 10.7.124Статистика   Отзывы о novaPDF Pro 10.7.124Отзывы (2)  
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4.67 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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novaPDF - программа для создания файлов в формате PDF из других файлов с данными. Благодаря существующим настройкам вы сможете устанавливать разрешение изображений, соответствующую информацию, степень компрессии, безопасность, профайлы и другие параметры.

Поддерживается работа с файлами в форматах DOC, XLS, PPT, HTML, EML, TXT и многими другими, имеется возможность установить пароль на создаваемый файл, присутствует опция изменения размеров страниц и разрешения изображений. Поддерживается работы со шрифтами TrueType и OpenType, поддерживаются методы компрессии ZIP и JPEG и т.д.

novaPDF Pro
novaPDF Pro
novaPDF Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 20 862
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Конверторы
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Отзывы о программе novaPDF Pro

vaolip про novaPDF Pro 8.0.911 [07-08-2014]

в 8 версии НЕТ русского - не обманывайте людей(
2 | 3 | Ответить

Олег про novaPDF Pro 5.0 build 218 [08-05-2007]

Хорошо сжимает файлы.
2 | 3 | Ответить

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