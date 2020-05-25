novaPDF Pro

Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044
Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации
ABBYY FineReader 15.0 / 10.0
FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов
Free PDF Reader 1.1.3
Free PDF Reader - бесплатная программа для просмотра PDF-документов с расширенным функционалом
Foxit Reader 9.7.2.29539
Foxit Reader - небольшая, быстрая программа для чтения PDF файлов. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов
STDU Viewer 1.6.375
STDU Viewer - бесплатная читалка электронных документов с поддержкой большинства современных форматов. Присутствует возможность отображение эскиза страниц, имеется
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и