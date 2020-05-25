novaPDF Pro

novaPDF - программа для создания файлов в формате PDF из других файлов с данными. Благодаря существующим настройкам вы сможете устанавливать разрешение изображений, соответствующую информацию, степень компрессии, безопасность, профайлы и другие параметры.

Поддерживается работа с файлами в форматах DOC, XLS, PPT, HTML, EML, TXT и многими другими, имеется возможность установить пароль на создаваемый файл, присутствует опция изменения размеров страниц и разрешения изображений. Поддерживается работы со шрифтами TrueType и OpenType, поддерживаются методы компрессии ZIP и JPEG и т.д.