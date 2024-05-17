Panda Mobile Security для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.10.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы, Spyware
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 701 | Статистика
Размер:33.45 Мб
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Panda Mobile Security - бесплатный и надежный инструмент для защиты мобильных Android-устройств от вирусов, вредоносных программ и шпионов. Приложение использует облачные технологии «Коллективный разум», анализируя информацию, предоставляемую другими пользователями антивируса Panda, что позволяет быстрее обнаруживать новые угрозы и предоставлять более эффективную защиту.

Кроме этого программа включает в себя функцию Анти-вор, благодаря чему пользователь может отслеживать местоположение утерянного или украденного мобильного устройства и в случае необходимости удаленно блокировать его или стереть конфиденциальные данные, чтобы предотвратить доступ к ценной информации.

Ключевые особенности Panda Mobile Security:

  • Комплексная защита в режиме реального времени от вирусов, вредоносных приложений и других мобильных угроз.
  • Использование облачной технологии «Коллективный разум».
  • Автоматический анализ установленных приложений и их обновлений с удалением всех видов угроз.
  • Аудитор конфиденциальности.
  • Встроенный диспетчер задач.
  • Автоматический поиск угроз на карте памяти SD (Secure Digital).
  • Наличие функции Анти-вор, благодаря чему можно отслеживать местоположение устройства, а также удаленно блокировать и стирать данные в случае утери.
  • Защита всех мобильных устройств с использованием одного аккаунта (MyAccount).
  • Поддержка Android Wear.
Что нового в Panda Mobile Security 3.10.1?

Increased minimum requirement: Android 6
New option available for account deletion.

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