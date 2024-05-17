Panda Mobile Security - бесплатный и надежный инструмент для защиты мобильных Android-устройств от вирусов, вредоносных программ и шпионов. Приложение использует облачные технологии «Коллективный разум», анализируя информацию, предоставляемую другими пользователями антивируса Panda, что позволяет быстрее обнаруживать новые угрозы и предоставлять более эффективную защиту.

Кроме этого программа включает в себя функцию Анти-вор, благодаря чему пользователь может отслеживать местоположение утерянного или украденного мобильного устройства и в случае необходимости удаленно блокировать его или стереть конфиденциальные данные, чтобы предотвратить доступ к ценной информации.

Ключевые особенности Panda Mobile Security: