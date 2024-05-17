Panda Mobile Security для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.10.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Panda Security
|Категория:
|Антивирусы, Spyware
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 701 | Статистика
|Размер:
|33.45 Мб
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Panda Mobile Security - бесплатный и надежный инструмент для защиты мобильных Android-устройств от вирусов, вредоносных программ и шпионов. Приложение использует облачные технологии «Коллективный разум», анализируя информацию, предоставляемую другими пользователями антивируса Panda, что позволяет быстрее обнаруживать новые угрозы и предоставлять более эффективную защиту.
Кроме этого программа включает в себя функцию Анти-вор, благодаря чему пользователь может отслеживать местоположение утерянного или украденного мобильного устройства и в случае необходимости удаленно блокировать его или стереть конфиденциальные данные, чтобы предотвратить доступ к ценной информации.
Ключевые особенности Panda Mobile Security:
- Комплексная защита в режиме реального времени от вирусов, вредоносных приложений и других мобильных угроз.
- Использование облачной технологии «Коллективный разум».
- Автоматический анализ установленных приложений и их обновлений с удалением всех видов угроз.
- Аудитор конфиденциальности.
- Встроенный диспетчер задач.
- Автоматический поиск угроз на карте памяти SD (Secure Digital).
- Наличие функции Анти-вор, благодаря чему можно отслеживать местоположение устройства, а также удаленно блокировать и стирать данные в случае утери.
- Защита всех мобильных устройств с использованием одного аккаунта (MyAccount).
- Поддержка Android Wear.
Increased minimum requirement: Android 6
New option available for account deletion.
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