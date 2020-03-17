AudioGrail (K-MP3) для Windows

AudioGrail (K-MP3) 7.11.4.218

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Описание AudioGrail (K-MP3) 7.11.4.218Описание   Скачать AudioGrail (K-MP3) 7.11.4.218СКАЧАТЬ (3,98 Мб) Скриншоты AudioGrail (K-MP3) 7.11.4.218Скриншоты (4)   Статистика AudioGrail (K-MP3) 7.11.4.218Статистика   Отзывы о AudioGrail (K-MP3) 7.11.4.218Отзывы (4)  
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3.76 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 3.76 из 5
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AudioGrail (K-MP3) - сборник утилит, предназначенный для работы с аудио файлами в форматах MP3, OGG, MPC, APE, AAC, FLAC, WavPack и некоторыми другими. С этой программой вы сможете с легкостью переименовывать файлы, редактировать теги, анализировать качество, сортировать файлы, осуществлять нормализацию звука и т.д.

AudioGrail (K-MP3)
AudioGrail (K-MP3)
AudioGrail (K-MP3)
AudioGrail (K-MP3)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 18 249
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио - Tag редакторы
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Отзывы о программе AudioGrail (K-MP3)

avs про AudioGrail (K-MP3) 7.0.1.178 [21-02-2012]

Во-первых, установщик достаёт предложениями установиль всякую левоту "от спонсоров". Несмотря на всё, втихаря ставит хрень под названием RelevantKnowledge
Во-вторых, программа не freeware, и предлагает её купить

И о самой программе. В режиме воспроизведения нет никакой возможности сдвинуться на желаемое время. Редактор тегов работает только с одним треком за раз, и только с тегами IDv1.

Итог: в помойку.
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федя про AudioGrail (K-MP3) 6.16.0.163 [02-06-2009]

ну .. а что анлим по фалам заплати примерно 20 евро )))
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vanjan про AudioGrail (K-MP3) 6.15.0.161 [29-03-2009]

бесплатная на 30 файлов?)
2 | 2 | Ответить

Знаток в ответ vanjan про AudioGrail (K-MP3) 7.11.2.216 [04-01-2019]

да
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