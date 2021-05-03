Dubsmash для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 428 | Статистика
Размер:75,98 Мб
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Dubsmash - отличное и позитивное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое позволяет пользователю записывать смешные видеоролики, произнося на свой манер широко известные фразы, после чего полученным результатом можно поделиться с друзьями через WhatsApp или Facebook Messenger.

Пользоваться программой очень просто - достаточно выбрать один из доступных понравившихся аудио файлов, после чего активировать встроенную камеру и имитировать мимикой и жестами произношение этой фразы или реплики. Перед началом использования приложение предлагает выбрать страну проживания и язык, которым Вы владеете, чтобы исключить из списка предлагаемых фраз те, которые вам будет сложно воспроизвести.

Приложение предлагает огромное количество известных фраз - от слов героев мультфильмов до высказываний знаменитых политиков и фрагментов популярных песен, которые можно использовать для записи собственного видео.

Присутствует возможность просмотреть полученный результат, сохранить видеоролик в памяти устройства или поделиться с друзьями. Результат всегда получается весьма забавным.

Что нового в Dubsmash 6.1.2?
  • исправлены ошибки
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