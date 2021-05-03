Dubsmash - отличное и позитивное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое позволяет пользователю записывать смешные видеоролики, произнося на свой манер широко известные фразы, после чего полученным результатом можно поделиться с друзьями через WhatsApp или Facebook Messenger.

Пользоваться программой очень просто - достаточно выбрать один из доступных понравившихся аудио файлов, после чего активировать встроенную камеру и имитировать мимикой и жестами произношение этой фразы или реплики. Перед началом использования приложение предлагает выбрать страну проживания и язык, которым Вы владеете, чтобы исключить из списка предлагаемых фраз те, которые вам будет сложно воспроизвести.

Приложение предлагает огромное количество известных фраз - от слов героев мультфильмов до высказываний знаменитых политиков и фрагментов популярных песен, которые можно использовать для записи собственного видео.

Присутствует возможность просмотреть полученный результат, сохранить видеоролик в памяти устройства или поделиться с друзьями. Результат всегда получается весьма забавным.