AutoGuard Dash Cam Blackbox - незаменимый помощник владельца транспортного средства, который позволяет превратить Android-смартфон или планшет в портативный видеорегистратор. Приложение позволяет записывать видео в фоновом режиме, выбирать формат и качество видео, задавать разрешение, битрейт, чувствительность акселератора, частоту и время обновления GPS и т.д.

Ключевые особенности AutoGuard Dash Cam Blackbox: