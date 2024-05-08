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AutoGuard Dash Cam Blackbox для Android

Описание
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Оценка: 3.78/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.1.4215 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Авто - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 067 | Статистика
Размер:12.13 Мб
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AutoGuard Dash Cam Blackbox скриншот № 2
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AutoGuard Dash Cam Blackbox скриншот № 4

AutoGuard Dash Cam Blackbox - незаменимый помощник владельца транспортного средства, который позволяет превратить Android-смартфон или планшет в портативный видеорегистратор. Приложение позволяет записывать видео в фоновом режиме, выбирать формат и качество видео, задавать разрешение, битрейт, чувствительность акселератора, частоту и время обновления GPS и т.д.

Ключевые особенности AutoGuard Dash Cam Blackbox:

  • выбор формата видео (3gp, avi, mpg, mpeg, mp4);
  • запись видео и сохранение его с заданным интервалом;
  • выбор единиц скорости;
  • автоматическое архивирование видеозаписей;
  • возможность указать номер экстренного вызова, который будет уведомлен в случае аварии;
  • запись аудио;
  • выбор максимального размера видео;
  • частота записи видео (от 0,5 минут до 1 часа);
  • фоновая запись;
  • выбор папки с видео;
  • отображение скорости транспортного средства (необходимо соединение с GPS);
  • настройка сенсора движения;
  • возможность настройки режима фокусировки;
  • баланс белого;
  • режим съемки и вспышки;
  • стабилизация видео и многое другое.
Что нового в AutoGuard Dash Cam Blackbox 8.1.4215?
  • Решена проблема с загрузкой Youtube
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