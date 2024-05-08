AutoGuard Dash Cam Blackbox для Android
|Оценка:
|3.78/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.1.4215 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Hovan Yoo
|Категории:
|Авто - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 067 | Статистика
|Размер:
|12.13 Мб
|СКАЧАТЬ
AutoGuard Dash Cam Blackbox - незаменимый помощник владельца транспортного средства, который позволяет превратить Android-смартфон или планшет в портативный видеорегистратор. Приложение позволяет записывать видео в фоновом режиме, выбирать формат и качество видео, задавать разрешение, битрейт, чувствительность акселератора, частоту и время обновления GPS и т.д.
Ключевые особенности AutoGuard Dash Cam Blackbox:
- выбор формата видео (3gp, avi, mpg, mpeg, mp4);
- запись видео и сохранение его с заданным интервалом;
- выбор единиц скорости;
- автоматическое архивирование видеозаписей;
- возможность указать номер экстренного вызова, который будет уведомлен в случае аварии;
- запись аудио;
- выбор максимального размера видео;
- частота записи видео (от 0,5 минут до 1 часа);
- фоновая запись;
- выбор папки с видео;
- отображение скорости транспортного средства (необходимо соединение с GPS);
- настройка сенсора движения;
- возможность настройки режима фокусировки;
- баланс белого;
- режим съемки и вспышки;
- стабилизация видео и многое другое.
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