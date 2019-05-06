AdiIRC для Windows

AdiIRC 3.4

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Описание AdiIRC 3.4Описание   Скачать AdiIRC 3.4СКАЧАТЬ (2,17 Мб) Скриншоты AdiIRC 3.4Скриншоты (5)   Статистика AdiIRC 3.4Статистика   Отзывы о AdiIRC 3.4Отзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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AdiIRC - весьма удобный клиент для текстового общения посредством протокола IRC. Internet Relay Chat (IRC) - это специальная технология, позволяющий пользователям отправлять друг другу сообщения в режиме реального времени, обычно называемая еще просто чат-общением.

Удобно, что приложение AdiIRC поставляется уже в комплекте с серверами и набором плагинов, которые расширяют функциональность программы. Интерфейс этого чата выполнен в стандартном для аналогичных программ виде. Для общения можно выбирать один из доступных серверов или добавить свой. При желании укажите предпочитаемое имя в сети (по умолчанию отображается имя Вашей учетной записи на ПК).

После подключения к серверу Вы увидите список активных пользователей. Если хотите отправить сообщение всем сразу, то напишите его в строке набора и нажмите Enter. Для передачи сообщения конкретному человеку нужно кликнуть 2 раза по его имени, и тогда откроется окошко индивидуального чата один-на-один.

Примечательно, но AdiIRC позволяет не только обмениваться текстом, но и передавать файлы - на самом деле очень удобно.

Если Ваши друзья находятся на разных серверах, то и это не проблема: откройте сразу несколько серверов и быстро переключайтесь между ними. Таким образом, Вы сможете быть на связи со всеми своими друзьями и близкими людьми.

В целом, AdiIRC достаточно грамотно и качественно продуманный клиент для чат-переписки, имеющий множество гибких настроек, которые позволят сделать Ваше общение не только удобным, но и приятным во всех отношениях.

Что нового в AdiIRC 3.4?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
AdiIRC
AdiIRC
AdiIRC
AdiIRC
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 215
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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Отзывы о программе AdiIRC

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