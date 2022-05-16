CyberLink AudioDirector для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 4.33 евро/мес
|Ограничение:
|30 дней работы
|Версия:
|12.4.2906.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CyberLink Corp
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 479 | Статистика
|Размер:
|149,41 Мб
CyberLink AudioDirector - одно из самых мощных и функциональных приложений для обработки и редактирования звуковых файлов. Возможности этой площадки действительно поражают воображение: можно создавать свою музыку, микшировать несколько дорожек, удалять шумы и помехи, использовать множество аудио эффектов и фильтров, восстанавливать композиции и многое другое.
Если Вы занимаетесь разработкой клипов или профессиональной видеосъемкой, то наверняка оцените функцию синхронизации, благодаря которой можно запустить видео и параллельно заниматься редактированием аудио дорожки, что позволяет до мельчайших деталей откорректировать звук с картинкой.
Что касается поддерживаемых форматов, то и тут Вас ждет разнообразие, естественно присутствуют все самые популярные и востребованные типы, перечислять которые не имеет смысла. При этом Вы можете работать и с многоканальным звуком, что сделает Ваш проект действительно эффектным.
По завершении редактирования свою работу можно записать на диск прямо из CyberLink AudioDirector. Так что если Вы любите заниматься профессиональной записью видео и аудио, то эта программа станет для Вас настоящей находкой, предлагая широкий возможности по работе с медиа файлами и превращая Ваш ПК в мини звуковую студию.
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Отзывы о программе CyberLink AudioDirector
Admin
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