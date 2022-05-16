CyberLink AudioDirector для Windows

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 6
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 4.33 евро/мес
Ограничение:30 дней работы
Версия:12.4.2906.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы аудио
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 479 | Статистика
Размер:149,41 Мб
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CyberLink AudioDirector - одно из самых мощных и функциональных приложений для обработки и редактирования звуковых файлов. Возможности этой площадки действительно поражают воображение: можно создавать свою музыку, микшировать несколько дорожек, удалять шумы и помехи, использовать множество аудио эффектов и фильтров, восстанавливать композиции и многое другое.

Если Вы занимаетесь разработкой клипов или профессиональной видеосъемкой, то наверняка оцените функцию синхронизации, благодаря которой можно запустить видео и параллельно заниматься редактированием аудио дорожки, что позволяет до мельчайших деталей откорректировать звук с картинкой.

Что касается поддерживаемых форматов, то и тут Вас ждет разнообразие, естественно присутствуют все самые популярные и востребованные типы, перечислять которые не имеет смысла. При этом Вы можете работать и с многоканальным звуком, что сделает Ваш проект действительно эффектным.

По завершении редактирования свою работу можно записать на диск прямо из CyberLink AudioDirector. Так что если Вы любите заниматься профессиональной записью видео и аудио, то эта программа станет для Вас настоящей находкой, предлагая широкий возможности по работе с медиа файлами и превращая Ваш ПК в мини звуковую студию.

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Отзывы о программе CyberLink AudioDirector

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