|
BCArchive 2.07.1.4
|
|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
BCArchive - бесплатная программа, которая позволит Вам создавать зашифрованные архивы с данными, открыть которые можно только введя правильный пароль. Это приложение имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, освоить который не составит труда даже начинающим пользователям. Для начала Вам нужно дать название своему архиву, указать место его размещения на ПК, выбрать алгоритм шифрования (Blowfish, Twofish, Gost, Rijndael, Serpent), тип хэш-данных (SHA, Whirlpool, Skein) и придумать пароль. После этого просто добавьте в главное окошко программы нужные файлы и даже целые директории, которые хотите зашифровать.
Во время шифрования нужно хаотично водить мышкой по экрану монитора для более сложного кодирования данных и невозможности взлома архива даже специализированным ПО.
Весьма удобно, что кроме самого шифрования, BCArchive также и сжимает файлы, тем самым экономя место на дисках Вашего компьютера. Кроме того, этот архиватор хорошо интегрируется с проводником Windows, прописываясь в его контекстном меню, откуда работать с приложением еще удобней и быстрее.
Одним словом, создавайте секретные архивы, размещайте их в любом удобном месте и не переживайте за утечку важных данных, хранимых в них.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Архиваторы"
WinRAR 5.71
WinRAR - мега популярный архиватор, умеющий обрабатывать практически любые форматы архивов (например RAR, ZIP, CAB, 7Z, JAR, ACE, TAR, ISO), и обеспечивающий при
WinZip 24.0 build 13650
WinZip - мощная программа для работы как с Zip-файлами, так и с архивами других форматов. Простой и понятный интерфейс делает процесс упаковки и распаковки файлов
HaoZip 4.0.1.9380 / 3.0 (Build 9002)
HaoZip - бесплатный архиватор, способный заменить привычный WinRAR. Позволяет легко сжимать, разархивировать и извлекать практически все популярные форматы.
7-Zip 19.00
7-Zip - абсолютно бесплатный функциональный архиватор с высокой степенью сжатия и поддержкой множества форматов архивов, включая ZIP, 7z, RAR, CAB, GZIP, BZIP2 и
Universal Extractor 1.6.1.61
Universal Extractor - простая программа для извлечения данных из инсталляторов приложений, msi-установщиков, самораспаковывающихся EXE-файлов и архивов практически
FreeArc 0.666
FreeArc - весьма неплохой архиватор, который оснащен разнообразными наборами методов сжатия, обеспечивая высокую степень упаковки данных и хорошую производительность
|
|
Отзывы о программе BCArchive
Zigokaktus про BCArchive 2.07.1.0 [10-05-2019]
Хорошая, но толку от неё в 2019 г нет.
Так как для андроида нет версии, а создаёт всего лишь один свой формат .bca .
То есть закинув архив на телефон, его потом ничем не открыть.
Нет мультиплатформенности.
| | Ответить
Гость про BCArchive 2.06.7.1 [26-11-2015]
Хорошая программа, работает в "OC Linux" под Wine 1.7.55.
1 | | Ответить
|Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
|