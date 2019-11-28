BCArchive - бесплатная программа, которая позволит Вам создавать зашифрованные архивы с данными, открыть которые можно только введя правильный пароль. Это приложение имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, освоить который не составит труда даже начинающим пользователям. Для начала Вам нужно дать название своему архиву, указать место его размещения на ПК, выбрать алгоритм шифрования (Blowfish, Twofish, Gost, Rijndael, Serpent), тип хэш-данных (SHA, Whirlpool, Skein) и придумать пароль. После этого просто добавьте в главное окошко программы нужные файлы и даже целые директории, которые хотите зашифровать.

Во время шифрования нужно хаотично водить мышкой по экрану монитора для более сложного кодирования данных и невозможности взлома архива даже специализированным ПО.

Весьма удобно, что кроме самого шифрования, BCArchive также и сжимает файлы, тем самым экономя место на дисках Вашего компьютера. Кроме того, этот архиватор хорошо интегрируется с проводником Windows, прописываясь в его контекстном меню, откуда работать с приложением еще удобней и быстрее.

Одним словом, создавайте секретные архивы, размещайте их в любом удобном месте и не переживайте за утечку важных данных, хранимых в них.