FX File Explorer для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.0.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NextApp, Inc.
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 654 | Статистика
|Размер:
|10,71 Мб
|СКАЧАТЬ
FX File Explorer - бесплатный и функциональный файловый менеджер для Android, который не только предоставляет доступ к файлам и папкам на мобильном устройстве, но и структурирует их по категориям (Музыка, Видео, Документы, Загрузки, Приложения и пр.).
Приложение умеет работать с архивами (ZIP, TAR, GZIP, BZIP2), присутствует просмотрщик изображений и видео, аудиоплеер и архиватор, поддерживается многооконный режим, а также доступны настройки представления самих папок и файлов (миниатюры изображений, сокращение названий, сортировка, автообновление).
Ключевые особенности FX File Explorer:
- Возможность работы с файлами (переименовать, удалить, копировать, добавить в архив и пр.).
- Структурирование файлов по категориям.
- Поддержка многооконного режима.
- Работа с с архивами (ZIP, TAR, GZIP, BZIP2).
- Распаковка RAR архивов.
- Встроенный просмотрщик изображений и видео, аудиоплеер и архиватор.
- Настройка представления самих папок и файлов (миниатюры изображений, сокращение названий, сортировка, автообновление).
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Admin
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