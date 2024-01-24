FX File Explorer - бесплатный и функциональный файловый менеджер для Android, который не только предоставляет доступ к файлам и папкам на мобильном устройстве, но и структурирует их по категориям (Музыка, Видео, Документы, Загрузки, Приложения и пр.).

Приложение умеет работать с архивами (ZIP, TAR, GZIP, BZIP2), присутствует просмотрщик изображений и видео, аудиоплеер и архиватор, поддерживается многооконный режим, а также доступны настройки представления самих папок и файлов (миниатюры изображений, сокращение названий, сортировка, автообновление).

Ключевые особенности FX File Explorer: