FX File Explorer для Android

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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.0.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 654 | Статистика
Размер:10,71 Мб
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FX File Explorer - бесплатный и функциональный файловый менеджер для Android, который не только предоставляет доступ к файлам и папкам на мобильном устройстве, но и структурирует их по категориям (Музыка, Видео, Документы, Загрузки, Приложения и пр.).

Приложение умеет работать с архивами (ZIP, TAR, GZIP, BZIP2), присутствует просмотрщик изображений и видео, аудиоплеер и архиватор, поддерживается многооконный режим, а также доступны настройки представления самих папок и файлов (миниатюры изображений, сокращение названий, сортировка, автообновление).

Ключевые особенности FX File Explorer:

  • Возможность работы с файлами (переименовать, удалить, копировать, добавить в архив и пр.).
  • Структурирование файлов по категориям.
  • Поддержка многооконного режима.
  • Работа с с архивами (ZIP, TAR, GZIP, BZIP2).
  • Распаковка RAR архивов.
  • Встроенный просмотрщик изображений и видео, аудиоплеер и архиватор.
  • Настройка представления самих папок и файлов (миниатюры изображений, сокращение названий, сортировка, автообновление).
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