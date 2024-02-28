Clean File Manager - бесплатный файловый менеджер для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет пользователю эффективно управлять файлами и папками, вне зависимости от того где они находятся, на мобильном устройстве, SD-карте или облачном хранилище.

Приложение предлагает функциональные инструменты с помощью которых можно легко выполнять стандартные операции по копированию, перемещению, переименованию, удалению и поиску файлов, а также дает возможность сжимать файлы для экономиии свободного места и извлекать их в форматах Zip, RAR, Tar, Tar.gz, Tgz, Tar.bz2 и Tbz.

Основные возможности Clean File Manager: