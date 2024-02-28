Clean File Manager для Android
|Оценка:
|2.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.23.0(434) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gira Mobile
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 466 | Статистика
|Размер:
|43,06 Мб
|СКАЧАТЬ
Clean File Manager - бесплатный файловый менеджер для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет пользователю эффективно управлять файлами и папками, вне зависимости от того где они находятся, на мобильном устройстве, SD-карте или облачном хранилище.
Приложение предлагает функциональные инструменты с помощью которых можно легко выполнять стандартные операции по копированию, перемещению, переименованию, удалению и поиску файлов, а также дает возможность сжимать файлы для экономиии свободного места и извлекать их в форматах Zip, RAR, Tar, Tar.gz, Tgz, Tar.bz2 и Tbz.
Основные возможности Clean File Manager:
- Копирование, перемещение, переименование, удаление и поиск файлов.
- Поддержка нескольких учетных записей облачных сервисов (Dropbox и Google Drive).
- Доступ к внешним устройствам хранения данных (MicroSD карты и USB OTG диски).
- Сжатие файлов для экономии свободного места и извлечение сжатых файлов в форматах Zip, RAR, Tar, Tar.gz, Tgz, Tar.bz2 и Tbz.
- Диспетчер приложений.
- Просмотр изображений.
- Создание резервных копий и многое другое.
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