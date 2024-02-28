Clean File Manager для Android

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Оценка: 2.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.23.0(434) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 466 | Статистика
Размер:43,06 Мб
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Clean File Manager - бесплатный файловый менеджер для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет пользователю эффективно управлять файлами и папками, вне зависимости от того где они находятся, на мобильном устройстве, SD-карте или облачном хранилище.

Приложение предлагает функциональные инструменты с помощью которых можно легко выполнять стандартные операции по копированию, перемещению, переименованию, удалению и поиску файлов, а также дает возможность сжимать файлы для экономиии свободного места и извлекать их в форматах Zip, RAR, Tar, Tar.gz, Tgz, Tar.bz2 и Tbz.

Основные возможности Clean File Manager:

  • Копирование, перемещение, переименование, удаление и поиск файлов.
  • Поддержка нескольких учетных записей облачных сервисов (Dropbox и Google Drive).
  • Доступ к внешним устройствам хранения данных (MicroSD карты и USB OTG диски).
  • Сжатие файлов для экономии свободного места и извлечение сжатых файлов в форматах Zip, RAR, Tar, Tar.gz, Tgz, Tar.bz2 и Tbz.
  • Диспетчер приложений.
  • Просмотр изображений.
  • Создание резервных копий и многое другое.
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