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Камера Z для Android

Камера Z 4.47 для Android

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Описание Камера Z 4.47 для AndroidОписание   Скачать Камера Z 4.47 для AndroidСКАЧАТЬ (69,77 Мб) Скриншоты Камера Z 4.47 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Камера Z 4.47 для AndroidСтатистика   Отзывы о Камера Z 4.47 для AndroidОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Камера Z – удобное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое представляет собой простую в использовании камеру для фото- и видеосъемки.

Можно применять разнообразные фильтры, присутствует функция предварительного просмотра, возможность управления жестами, инструменты для редактирования изображений, с помощью которых его можно быстро и легко обрезать, повернуть, добавить текст или эффекты.

По окончанию, результатом работы можно поделиться с друзьями в социальных сетях, например, Instagram, Facebook, Twitter и т. д.

Основные возможности Камера Z:

  • Наложение фильтров и просмотр результата в реальном времени.
  • Большое количество разнообразных фильтров.
  • Выбор размера фото и видео.
  • Выбор папки для сохранения записанных видео и фото.
  • Быстрая съемка в один клик.
  • Интуитивно понятный интерфейс и быстрое переключение в режим видеосъемки.
  • Наличие режима HDR, позволяющего улучшить качество изображений, снятых при слабом освещении и с подсветкой на заднем плане.
Что нового в Камера Z 4.47 для Android?
  • Исправлены ошибки
Камера Z
Камера Z
Камера Z
Камера Z
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 113
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Камера Z

Александр про Камера Z 2.21 для Android [05-04-2016]

Программа мало чего даёт но много чего просит. По сути очередная гугловская рекламовещательная прога. Закажите то, да заплатите за это..
Прога постоянно "лезет" в сеть и что-то предлагает.
Из плюсов отмечу наличие более-менее приличной галереи.
Короче, прога - хрень.
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