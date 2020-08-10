Zoho Mail для Android

Zoho Mail 2.4.15.4 для Android

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Описание Zoho Mail 2.4.15.4 для AndroidОписание   Скачать Zoho Mail 2.4.15.4 для AndroidСКАЧАТЬ (12,41 Мб) Скриншоты Zoho Mail 2.4.15.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Zoho Mail 2.4.15.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zoho Mail 2.4.15.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Zoho Mail - эффективное приложение для работы с почтой, календарем и контактами. Присутствует возможность работать с несколькими учетными записями, отображение цепочек писем, управление жестами, расширенный поиск писем, встроенный календарь, работа со списком контактов в любом месте и многое другое.

Основные возможности Zoho Mail:

  • Поддержка нескольких учетных записей.
  • Push-уведомления.
  • Возможность с легкостью отслеживать длинные переписки благодаря отображению связанных писем как беседы.
  • Оптимизация для планшетов Android различных размеров.
  • Управление жестами.
  • Расширенный поиск и удобные параметры фильтрации.
  • Автономная работа - составляйте письма и отправляйте их даже когда вы не в сети.
  • Встроенный календарь.
  • Работа со списком контактов в любом месте.
  • Возможность совместно работать, общаться внутри команд и между ними, а также осуществлять интеграцию.
Zoho Mail
Zoho Mail
Zoho Mail
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
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Отзывы о программе Zoho Mail

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Отзывов о программе Zoho Mail 2.4.15.4 для Android пока нет, можете добавить...

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