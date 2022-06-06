Samsung Email для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1.61.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Email
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:42,1 Мб
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Samsung Email - удобный email-клиент, который позволяет пользователям легко управлять несколькими учетными записями электронной почты. Samsung Email также предлагает интеграцию EAS для бизнеса, шифрование с помощью S/MIME для защиты данных и такие простые в использовании функции, как интуитивно понятные уведомления, управление СПАМом и пр.

Ключевые особенности Samsung Email:

  • Поддержка POP3 и IMAP для управления личными учетными записями электронной почты.
  • Интеграция Exchange ActiveSync (EAS) для синхронизации деловой электронной почты, календарей, контактов и задач на базе Exchange Server.
  • Шифрование с помощью S/MIME для безопасного обмена электронной почтой.
  • Настраиваемый пользовательский опыт с уведомлениями, синхронизацией по расписанию, управлением СПАМом и объединенными почтовыми ящиками
  • Администрирование политик с комплексной встроенной поддержкой EAS
  • Просмотр переписок и веток для чтения связанной почты.
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