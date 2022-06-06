Samsung Email - удобный email-клиент, который позволяет пользователям легко управлять несколькими учетными записями электронной почты. Samsung Email также предлагает интеграцию EAS для бизнеса, шифрование с помощью S/MIME для защиты данных и такие простые в использовании функции, как интуитивно понятные уведомления, управление СПАМом и пр.

Ключевые особенности Samsung Email: