Samsung Email для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.61.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|42,1 Мб
Samsung Email - удобный email-клиент, который позволяет пользователям легко управлять несколькими учетными записями электронной почты. Samsung Email также предлагает интеграцию EAS для бизнеса, шифрование с помощью S/MIME для защиты данных и такие простые в использовании функции, как интуитивно понятные уведомления, управление СПАМом и пр.
Ключевые особенности Samsung Email:
- Поддержка POP3 и IMAP для управления личными учетными записями электронной почты.
- Интеграция Exchange ActiveSync (EAS) для синхронизации деловой электронной почты, календарей, контактов и задач на базе Exchange Server.
- Шифрование с помощью S/MIME для безопасного обмена электронной почтой.
- Настраиваемый пользовательский опыт с уведомлениями, синхронизацией по расписанию, управлением СПАМом и объединенными почтовыми ящиками
- Администрирование политик с комплексной встроенной поддержкой EAS
- Просмотр переписок и веток для чтения связанной почты.
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Admin
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