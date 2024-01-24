Puzzle Alarm Clock для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.0.1233 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Wro Claw Studio Ltd.
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 149 | Статистика
|Размер:
|7,62 Мб
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Puzzle Alarm Clock - оригинальный будильник, который разбудит вас, прежде чем вы сможете отключить сигнал будильника.
Стандартные будильники временами плохо справляются со своей задачей, потому что велик соблазн сказать смартфону "ну еще пять минуточек" и благополучно проспать занятия. Такой трюк не прокатит с Puzzle Alarm Clock. Чтобы доказать, что сон окончательно отступил, нужно решить математическую задачку, подумать над головоломкой, распознать капчу, сканировать QR код или поднести девайс к метке NFC. Если этого недостаточно, можно настроить уведомление, которое вскоре после звонка окончательно проверит готовность организма к активному учебному дню, отправить СМС другу с просьбой разбудить по телефону или даже заплатить за отключение звука. Пожалуй, постоянные штрафы перевоспитают даже самого злостного соню, но это уже крайняя мера.
Основные функции Puzzle Alarm Clock:
- Отключение будильника с помощью NFC тегов и QR-кода.
- Отключение будильника с помощью случайных головоломок (Математические уравнения, запоминание карточек, капча, образцы), можно установить до 5 заданий для отключения будильника.
- 3 уровня сложности головоломок.
- Дополнительная проверка, что вы проснулись.
- Настройка запуска приложения после отключения будильника.
- Сигнал взрыва (удивительный эффект с внешними динамиками).
- Три успокаивающих мелодии для легкого пробуждения.
- Постепенное увеличение громкости сигнала будильника.
- "Время спать" уведомление перед следующим запланированным будильником.
- "Будильник" уведомление о ближайшем будильнике.
- Повторы и множественные сигналы будильника.
- Отправка СМС - для отправки текстовых сообщений выбранному контакту в случае, если вы всё же проспите.
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