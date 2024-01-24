Puzzle Alarm Clock - оригинальный будильник, который разбудит вас, прежде чем вы сможете отключить сигнал будильника.

Стандартные будильники временами плохо справляются со своей задачей, потому что велик соблазн сказать смартфону "ну еще пять минуточек" и благополучно проспать занятия. Такой трюк не прокатит с Puzzle Alarm Clock. Чтобы доказать, что сон окончательно отступил, нужно решить математическую задачку, подумать над головоломкой, распознать капчу, сканировать QR код или поднести девайс к метке NFC. Если этого недостаточно, можно настроить уведомление, которое вскоре после звонка окончательно проверит готовность организма к активному учебному дню, отправить СМС другу с просьбой разбудить по телефону или даже заплатить за отключение звука. Пожалуй, постоянные штрафы перевоспитают даже самого злостного соню, но это уже крайняя мера.

Основные функции Puzzle Alarm Clock: