Звуки и музыка для сна ребенка для Android
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.160 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AMICOOLSOFT
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 281 | Статистика
|Размер:
|67.99 Мб
|СКАЧАТЬ
Звуки и музыка для сна ребенка - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое станет незаменимым помощником родителям у которых есть маленькие дети. Программа пригодиться в том случае, когда вашему ребенку пора спать, но он все еще плачет и не может самостоятельно уснуть.
Приложение Звуки и музыка для сна ребенка помогает Вашему ребенку заснуть с использованием музыкальных колыбельных, а также монотонных звуков низкой частоты (стиральная машина, пылесос, автомобиль и др.), эффективность которых доказана поколениями родителей.
Положите телефон на расстоянии слышимости от ребенка, выберите звук, установите продолжительность и нажмите кнопку воспроизведения. Приложение также может использоваться для засыпания взрослыми, страдающими бессонницей.
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