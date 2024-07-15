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Звуки и музыка для сна ребенка для Android

Описание
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Оценка: 4.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.160 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 281 | Статистика
Размер:67.99 Мб
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Звуки и музыка для сна ребенка скриншот № 1

Звуки и музыка для сна ребенка - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое станет незаменимым помощником родителям у которых есть маленькие дети. Программа пригодиться в том случае, когда вашему ребенку пора спать, но он все еще плачет и не может самостоятельно уснуть.

Приложение Звуки и музыка для сна ребенка помогает Вашему ребенку заснуть с использованием музыкальных колыбельных, а также монотонных звуков низкой частоты (стиральная машина, пылесос, автомобиль и др.), эффективность которых доказана поколениями родителей.

Положите телефон на расстоянии слышимости от ребенка, выберите звук, установите продолжительность и нажмите кнопку воспроизведения. Приложение также может использоваться для засыпания взрослыми, страдающими бессонницей.

 

Что нового в Звуки и музыка для сна ребенка 1.160?
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