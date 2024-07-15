Звуки и музыка для сна ребенка - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое станет незаменимым помощником родителям у которых есть маленькие дети. Программа пригодиться в том случае, когда вашему ребенку пора спать, но он все еще плачет и не может самостоятельно уснуть.

Приложение Звуки и музыка для сна ребенка помогает Вашему ребенку заснуть с использованием музыкальных колыбельных, а также монотонных звуков низкой частоты (стиральная машина, пылесос, автомобиль и др.), эффективность которых доказана поколениями родителей.

Положите телефон на расстоянии слышимости от ребенка, выберите звук, установите продолжительность и нажмите кнопку воспроизведения. Приложение также может использоваться для засыпания взрослыми, страдающими бессонницей.