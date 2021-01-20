4K Video to MP3 - бесплатная программа для извлечения аудио из любого видео всего в один клик. Просто добавьте видео в окно программы и получите MP3 файл на выходе. Программа не имеет никаких сложных настроек и вообще ничего лишнего.

Особенности 4K Video to MP3: