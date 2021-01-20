4K Video to MP3 для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.0.930 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 968 | Статистика
Размер:30,03 Мб
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4K Video to MP3 - бесплатная программа для извлечения аудио из любого видео всего в один клик. Просто добавьте видео в окно программы и получите MP3 файл на выходе. Программа не имеет никаких сложных настроек и вообще ничего лишнего.

Особенности 4K Video to MP3:

  • Сохраняет извлеченные аудио треки в MP3, M4A или OGG в качестве до 320 kbps.
  • Позволяет установить собственные настройки для закачивания аудио в нужном формате и качестве.
  • Добавляйте извлеченное аудио в iTunes для закачки на iPod или iPhone.
  • Проигрывайте скачанную музыку через встроенный плеер.
  • Простой в использовании интерфейс и минимумом настроек.
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