4K Video to MP3 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.0.930 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|OpenMedia LLC.
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 968 | Статистика
|Размер:
|30,03 Мб
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4K Video to MP3 - бесплатная программа для извлечения аудио из любого видео всего в один клик. Просто добавьте видео в окно программы и получите MP3 файл на выходе. Программа не имеет никаких сложных настроек и вообще ничего лишнего.
Особенности 4K Video to MP3:
- Сохраняет извлеченные аудио треки в MP3, M4A или OGG в качестве до 320 kbps.
- Позволяет установить собственные настройки для закачивания аудио в нужном формате и качестве.
- Добавляйте извлеченное аудио в iTunes для закачки на iPod или iPhone.
- Проигрывайте скачанную музыку через встроенный плеер.
- Простой в использовании интерфейс и минимумом настроек.
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Admin
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