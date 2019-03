4K YouTube to MP3

Особенности 4K YouTube to MP3:

4K YouTube to MP3 - приложение, которое позволяет скачивать аудио с YouTube, Vimeo, Facebook и сохранять его в MP3, M4A, OGG. Никаких сложных настроек, ничего лишнего, только загрузка аудио. Загрузка проста и приятна, просто скопируйте ссылку из браузера и нажмите "Вставить Url".

CD to MP3 Freeware - Программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные файлы из одного формата в другой (WAV в MP3, MP3 в WAV, WAV в

Программа Exact Audio Copy (EAC) предназначена для извлечения звуковых дорожек из аудио CD c последующим конвертированием в форматы MP3 и WAV