4K YouTube to MP3 для Windows

4K YouTube to MP3 3.6.0

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Описание 4K YouTube to MP3 3.6.0Описание   Скачать 4K YouTube to MP3 3.6.0СКАЧАТЬ (23,41 Мб) Скриншоты 4K YouTube to MP3 3.6.0Скриншоты (5)   Статистика 4K YouTube to MP3 3.6.0Статистика   Отзывы о 4K YouTube to MP3 3.6.0Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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4K YouTube to MP3 - приложение, которое позволяет скачивать аудио с YouTube, Vimeo, Facebook и сохранять его в MP3, M4A, OGG. Никаких сложных настроек, ничего лишнего, только загрузка аудио. Загрузка проста и приятна, просто скопируйте ссылку из браузера и нажмите "Вставить Url".

Наслаждайтесь аудио треками в любое время, в любом месте, оффлайн.

Особенности 4K YouTube to MP3:

  • Извлекает аудио из YouTube видео и сохраняет его в высоком качестве MP3, M4A или OGG.
  • Позволяет скачивать целые YouTube плейлисты или каналы и создавать m3u файлы.
  • Загружает скачанные аудио треки в ITunes автоматически для прослушивания их на iPhone или iPod.
  • Прослушивание музыки с помощью встроенного музыкального плеера.
  • Скачивает аудио с таких популярных сайтов как Vimeo, SoundCloud, Flickr, Facebook и DailyMotion.
  • Позволяет скачивать аудио книги с YouTube.
  • Извлекает аудио из видео, встроенного в HTML страницы.
4K YouTube to MP3
4K YouTube to MP3
4K YouTube to MP3
4K YouTube to MP3
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 186
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Загрузка файлов
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Отзывы о программе 4K YouTube to MP3

Виктор про 4K YouTube to MP3 3.3.9 [12-10-2018]

Долго искал программу, чтобы скачать любимую музыку. Много программ пробовал. Не было подходящей. Наконец нашел - 4K YouTube to MP3. Замечательная программа. Простая в использовании. Удобное меню. Хорошо работает. Программа 4K YouTube to MP3 – наилучшая. Всем рекомендую. Спасибо команде создателей. Скачивайте – не пожалеете. Программа – бомба. 4K YouTube to MP3 – первый помощник для скачки аудио треков. Виктор
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Сергей про 4K YouTube to MP3 3.3.9 [10-10-2018]

Замечательная программа - 4K YouTube to MP3. Много программ пробовал. Программа 4K YouTube to MP3 – наилучшая. Всем рекомендую.
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