Malware Hunter для Windows

Malware Hunter 1.74.0.660

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Описание Malware Hunter 1.74.0.660Описание   Скачать Malware Hunter 1.74.0.660СКАЧАТЬ (41,66 Мб) Скриншоты Malware Hunter 1.74.0.660Скриншоты (5)   Статистика Malware Hunter 1.74.0.660Статистика   Отзывы о Malware Hunter 1.74.0.660Отзывы (0)  
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4.11 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.11 из 5
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Malware Hunter - антивирусная утилита для борьбы с самыми разными вредоносными программами: вирусами, троянами, червями, шпионами и прочей компьютерной нечистью. Данный продукт основан на популярном антивирусном движке от Avira, который характеризуется достаточно качественным обнаружением и нейтрализацией малвари различных типов.

Работать с приложением очень легко благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу, который содержит только самые основные настройки. Доступно 3 режима сканирования: быстрый, полный и выборочный. Подозрительные файлы можно помещать в карантин для дальнейшего анализа и установления степени доверия к ним. Кроме того, можно организовывать белый список, данным в котором вы полностью доверяете.

Базы этого антивирусного ПО регулярно обновляются, так что вы можете быть уверены, что даже самые новые вредоносы не останутся не замечены для этого сканера. Из дополнительных настроек можно отметить настройку сканирования компьютера по расписанию, тогда вам не придется постоянно помнить о необходимости ручной проверки своей системы на наличие вирусов.

В целом, Malware Hunter весьма полезный инструмент, который поможет избавиться от нежелательных и опасных файлов на ПК, угрожающих вашей цифровой безопасности, в несколько простых действий.

Что нового в Malware Hunter 1.74.0.660?
  • Исправление незначительных ошибок.
Скриншоты Malware Hunter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $14.99
Ограничение в работе программынедоступна защита в режиме реального времени
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 058
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе Malware Hunter

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