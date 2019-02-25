Dr.Web CureIt! 21.02.2019
Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без установки антивируса. Утилита быстро и эффективно определит и удалит
Avast Free Antivirus 2019 (19.2.4186)
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ
HitmanPro 3.8.0.295 Final
HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет
AVZ 4.46
AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...
Dr.Web 12.0.0.12140(от 13.02.2019)
Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий автоматически обновлять вирусные базы, антируткит, облако и
Kaspersky Virus Removal Tool 17.0.19.0 (2019.02.21)
Kaspersky Virus Removal Tool - бесплатный антивирусный сканер для комплексной проверки и лечения зараженного компьютера. Позволяет эффективно бороться с Adware и