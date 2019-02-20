Ant Download Manager для Windows

Ant Download Manager 1.11.4

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Описание Ant Download Manager 1.11.4Описание   Скачать Ant Download Manager 1.11.4СКАЧАТЬ (28,91 Мб) Скриншоты Ant Download Manager 1.11.4Скриншоты (9)   Статистика Ant Download Manager 1.11.4Статистика   Отзывы о Ant Download Manager 1.11.4Отзывы (4)  
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4.42 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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Ant Download Manager - отличный менеджер загрузки самых разнообразных файлов из интернета, который значительно упростит скачивание изображений, видео, музыки, программ, документов и др. данных с любого ресурса. Это приложение хорошо интегрируется со всеми популярными браузерами: Google Chrome и клоны на основе его движка (Яндекс.Браузер, Opera, Slimjet и др.), Mozilla Firefox, Internet Explorer. Поддерживаемый спектр загрузок этой программы достаточно разнообразен: от обычных сайтов до защищенных (HTTPS) и FTP-серверов.

Удобно, что этот менеджер загрузки умеет анализировать скачиваемый контент и самостоятельно распределять его по категориям: музыка, видео, картинки, программы, документы, архивы, разное. Однако при желании вы можете менять такую сортировку.

Этот менеджер загрузки хорошо работает с буфером обмена: как только вы скопируете ссылку на файл и нажмете на добавление новой загрузки, линк автоматически появится в окошке параметров скачивания. В отдельную опцию вынесена загрузка роликов с ресурса YouTube - когда вы введете URL нужного контента, вам сразу же покажется превью клипа и доступные варианты качества файла, что очень удобно. Кроме YouTube, поддерживаются и другие популярные хостинговые ресурсы - Vimeo, DailyMotion и пр.

Стоит отметить, что Ant Download Manager загружает данные значительно быстрее по сравнению с обычным браузерным скачиванием за счет использования технологии многопоточности, что также позволяет загружать файлы при сбоях интернет-соединения и возобновлять прерванные закачки.

В целом, этот менеджер загрузки действительно удобен в работе, позволяя качественно и легко справляться с задачей "выкусывания" ссылок на скачивание и быстро загружать файлы любого типа.

Что нового в Ant Download Manager 1.11.4?
  • Исправлен ряд ошибок
Скриншоты Ant Download Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 237
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
 Программа Ant Download Manager отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

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Отзывы о программе Ant Download Manager

Знаток про Ant Download Manager 1.10.1 [03-11-2018]

Download Master по лучше будет.
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Семён про Ant Download Manager 0.3.2 beta [10-07-2016]

Ввёл ссылку с ютуб,жму скачать, выдало ошибку и на этом конец. Хрень полная, не тратьте время.
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Артём про Ant Download Manager 0.3.2 beta [05-07-2016]

С YouTube вставил ссылку на видео, жму скачать, выдала ошибку на аглицком языке и всё на этом, косяк а не программа.
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siis про Ant Download Manager 0.2.7 beta [09-01-2016]

Качать не хочет вообще!!!
Помучился и плюнул.
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