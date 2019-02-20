Ant Download Manager - отличный менеджер загрузки самых разнообразных файлов из интернета, который значительно упростит скачивание изображений, видео, музыки, программ, документов и др. данных с любого ресурса. Это приложение хорошо интегрируется со всеми популярными браузерами: Google Chrome и клоны на основе его движка (Яндекс.Браузер, Opera, Slimjet и др.), Mozilla Firefox, Internet Explorer. Поддерживаемый спектр загрузок этой программы достаточно разнообразен: от обычных сайтов до защищенных (HTTPS) и FTP-серверов.

Удобно, что этот менеджер загрузки умеет анализировать скачиваемый контент и самостоятельно распределять его по категориям: музыка, видео, картинки, программы, документы, архивы, разное. Однако при желании вы можете менять такую сортировку.

Этот менеджер загрузки хорошо работает с буфером обмена: как только вы скопируете ссылку на файл и нажмете на добавление новой загрузки, линк автоматически появится в окошке параметров скачивания. В отдельную опцию вынесена загрузка роликов с ресурса YouTube - когда вы введете URL нужного контента, вам сразу же покажется превью клипа и доступные варианты качества файла, что очень удобно. Кроме YouTube, поддерживаются и другие популярные хостинговые ресурсы - Vimeo, DailyMotion и пр.

Стоит отметить, что Ant Download Manager загружает данные значительно быстрее по сравнению с обычным браузерным скачиванием за счет использования технологии многопоточности, что также позволяет загружать файлы при сбоях интернет-соединения и возобновлять прерванные закачки.

В целом, этот менеджер загрузки действительно удобен в работе, позволяя качественно и легко справляться с задачей "выкусывания" ссылок на скачивание и быстро загружать файлы любого типа.