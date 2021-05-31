Слово за слово - увлекательная развивающая игра в слова с друзьями, в которой необходимо составить как можно больше слов за отведенные 2 минуты. Составлять слова (любой части речи) можно проводя по экрану и соединяя буквы на поле непрерывной линией. Двигаться можно во всех направлениях до тех пор, пока буквы соединены друг с другом и линия непрерывна.

Игра состоит из трех раундов, каждый из которых длится две минуты. Выигрывает игрок, набравший больше очков. На игровом поле присутствуют некоторые буквы, выделенные специальными символами, которые дают игроку бонусные очки.

Ключевые особенности Слово за слово:

Возможность соревноваться с друзьями в ВКонтакте, Facebook или Одноклассниках.

Просмотр уровня и детальной информации по каждому игроку в общем рейтинге.

Различные достижения и бонусы для победителей.

Эта логическая игра — отличная зарядка для мозга. Она поможет пополнить словарный запас и повысить скорость мышления. Если вам нравится заниматься поиском слов, составлять или угадывать слова из букв, разгадывать кроссворды, шарады, ребусы или филворды, играть в виселицу и вы ценитель таких игр, как филворды, балда и эрудит, тогда вы истинный эксперт «слова» и оцените игру по достоинству.