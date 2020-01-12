Iridium для Windows

Iridium 2019.11.78

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Описание Iridium 2019.11.78Описание   Скачать Iridium 2019.11.78СКАЧАТЬ (88,74 Мб) Скриншоты Iridium 2019.11.78Скриншоты (13)   Статистика Iridium 2019.11.78Статистика   Отзывы о Iridium 2019.11.78Отзывы (12)  
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4.46 из 5, всего оценок - 148
  • Рейтинг программы - 4.46 из 5
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Iridium - браузер на основе Chromium, предлагающий все возможности браузера Chrome, а также улучшенную безопасность, контроль за передачей данных и защиту приватности пользователей. Показывает довольно быструю скорость загрузки веб-страниц, стабильную работу, отличную совместимость с интернет-ресурсами и поддержку последних веб-технологий.

Браузер идет с минималистичным пользовательским интерфейсом, несколькими предустановленными расширениями (отмечается, что не из магазина Google Chrome), полностью совместим с расширениями из интернет-магазина Google Chrome.

Особенности Iridium:

  • Блокирует автоматическую передачу данных о частных запросах, файлы куки, ключевые слова и другие данные третьим лицам без вашего согласия.
  • Отображает уведомления в окне браузера при обнаружении трекера, который пытается получить информацию о вас.
  • Не мешает другим Chromium-ам на столе.
  • Технология проверки доменов, которая идентифицирует и выделяет превосходящие сертификаты SSL из низших.
  • Максимально очищенный код.
  • Встроенный набор удобных и полезных функций предоставляет больше возможностей веб-серфинга без использования сторонних плагинов.
  • Универсальные параметры и настройки браузера доступны для выборочной настройки на любой вкус и повышения производительности работы в Интернете.
  • Блокировщик файлов cookies - не расширение к браузеру, а встроен в код и включен по умолчанию.
  • Расширенные настройки контента и безопасности по сравнению с Google Chrome.
  • Быстрое открытие вкладки или окна в режиме Инкогнито.
  • Доступ к журналу навигации браузера при помощи горячих клавиш Ctrl+Shift+T.
  • Несколько предустановленных поисковых машин с возможностью редактирования: впервые по умолчанию применен поисковик Qwant, а также Google, DuckDuckGo, Яндекс и Mail.Ru
  • Сохранение страниц, многовкладочный режим, добавление расширений, просмотр исходного кода и консоли ошибок, управление языками и поисковыми системами, диспетчер задач и многое другое.
Что нового в Iridium 2019.11.78?
  • Chromium обновлен до версии 78.0.3904.87
Iridium
Iridium
Iridium
Iridium
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 750
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

Google Chrome 79.0.3945.117

Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель

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Отзывы о программе Iridium

Константин про Iridium 2018.11.70.1 [29-11-2018]

Браузер Iridium чисто внешне выглядит как Chromium, разве что "головной" процесс занимает поменьше памяти и немного быстрей запускается. Поддерживает хромовские расширения, хотя и не все, видимо из-за новой версии хромиума. Не дружит с Flash-плэером, видимо из-за усиленных настроек конфиденциальности. Достаточно быстрый - в этом не откажешь. В остальном ещё одна альтернативная сборка Chromium'а.
7 | 2 | Ответить

Гиворг про Iridium 2017.11-1 [03-06-2018]

У вас этот браузер воспроизводит встроенное видео на сайты через iframe из социальных сетей ВКонтакте, Майл РУ и ТВ1? У меня нет. Может чтото с настройками?
2 | 7 | Ответить

FENOZIPAM про Iridium 2017.11-1 [15-01-2018]

Не получилось войти в аккаунт Google, а так бы взял на вооружение, продолжаю юзать браузер от Comodo
2 | 9 | Ответить

Макс про Iridium 57.0.0 [13-01-2018]

Нормальный браузер с повышенной безопасностью и поисковиком DuckDuckGo, обновления выходят периодически,с отстованием на пару версий.
14 | 2 | Ответить

Ганс про Iridium 51.1.0 [30-07-2016]

Гут,немецкий браузер без лишних прибамбасов гугла,
компатен,чем похожий на супербирд,160мб на диске.
16 | 5 | Ответить

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