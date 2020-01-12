Iridium - браузер на основе Chromium, предлагающий все возможности браузера Chrome, а также улучшенную безопасность, контроль за передачей данных и защиту приватности пользователей. Показывает довольно быструю скорость загрузки веб-страниц, стабильную работу, отличную совместимость с интернет-ресурсами и поддержку последних веб-технологий.
Браузер идет с минималистичным пользовательским интерфейсом, несколькими предустановленными расширениями (отмечается, что не из магазина Google Chrome), полностью совместим с расширениями из интернет-магазина Google Chrome.
Особенности Iridium:
Блокирует автоматическую передачу данных о частных запросах, файлы куки, ключевые слова и другие данные третьим лицам без вашего согласия.
Отображает уведомления в окне браузера при обнаружении трекера, который пытается получить информацию о вас.
Не мешает другим Chromium-ам на столе.
Технология проверки доменов, которая идентифицирует и выделяет превосходящие сертификаты SSL из низших.
Максимально очищенный код.
Встроенный набор удобных и полезных функций предоставляет больше возможностей веб-серфинга без использования сторонних плагинов.
Универсальные параметры и настройки браузера доступны для выборочной настройки на любой вкус и повышения производительности работы в Интернете.
Блокировщик файлов cookies - не расширение к браузеру, а встроен в код и включен по умолчанию.
Расширенные настройки контента и безопасности по сравнению с Google Chrome.
Быстрое открытие вкладки или окна в режиме Инкогнито.
Доступ к журналу навигации браузера при помощи горячих клавиш Ctrl+Shift+T.
Несколько предустановленных поисковых машин с возможностью редактирования: впервые по умолчанию применен поисковик Qwant, а также Google, DuckDuckGo, Яндекс и Mail.Ru
Сохранение страниц, многовкладочный режим, добавление расширений, просмотр исходного кода и консоли ошибок, управление языками и поисковыми системами, диспетчер задач и многое другое.
Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome
Отзывы о программе Iridium
Константин про Iridium 2018.11.70.1 [29-11-2018]
Браузер Iridium чисто внешне выглядит как Chromium, разве что "головной" процесс занимает поменьше памяти и немного быстрей запускается. Поддерживает хромовские расширения, хотя и не все, видимо из-за новой версии хромиума. Не дружит с Flash-плэером, видимо из-за усиленных настроек конфиденциальности. Достаточно быстрый - в этом не откажешь. В остальном ещё одна альтернативная сборка Chromium'а. 7 | 2 | Ответить
Гиворг про Iridium 2017.11-1 [03-06-2018]
У вас этот браузер воспроизводит встроенное видео на сайты через iframe из социальных сетей ВКонтакте, Майл РУ и ТВ1? У меня нет. Может чтото с настройками? 2 | 7 | Ответить
FENOZIPAM про Iridium 2017.11-1 [15-01-2018]
Не получилось войти в аккаунт Google, а так бы взял на вооружение, продолжаю юзать браузер от Comodo 2 | 9 | Ответить
Макс про Iridium 57.0.0 [13-01-2018]
Нормальный браузер с повышенной безопасностью и поисковиком DuckDuckGo, обновления выходят периодически,с отстованием на пару версий. 14 | 2 | Ответить
Ганс про Iridium 51.1.0 [30-07-2016]
Гут,немецкий браузер без лишних прибамбасов гугла,
компатен,чем похожий на супербирд,160мб на диске. 16 | 5 | Ответить