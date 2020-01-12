Iridium 2019.11.78

Описание СКАЧАТЬ ( 88,74 Мб) Скриншоты (13) Статистика Отзывы (12)

Оцените программу!

4.46 из 5, всего оценок - 148 Рейтинг программы - 4.46 из 5

1

2

3

4

5 Iridium - браузер на основе Chromium, предлагающий все возможности браузера Chrome, а также улучшенную безопасность, контроль за передачей данных и защиту приватности пользователей. Показывает довольно быструю скорость загрузки веб-страниц, стабильную работу, отличную совместимость с интернет-ресурсами и поддержку последних веб-технологий. Браузер идет с минималистичным пользовательским интерфейсом, несколькими предустановленными расширениями (отмечается, что не из магазина Google Chrome), полностью совместим с расширениями из интернет-магазина Google Chrome. Особенности Iridium: Блокирует автоматическую передачу данных о частных запросах, файлы куки, ключевые слова и другие данные третьим лицам без вашего согласия.

Отображает уведомления в окне браузера при обнаружении трекера, который пытается получить информацию о вас.

Не мешает другим Chromium-ам на столе.

Технология проверки доменов, которая идентифицирует и выделяет превосходящие сертификаты SSL из низших.

Максимально очищенный код.

Встроенный набор удобных и полезных функций предоставляет больше возможностей веб-серфинга без использования сторонних плагинов.

Универсальные параметры и настройки браузера доступны для выборочной настройки на любой вкус и повышения производительности работы в Интернете.

Блокировщик файлов cookies - не расширение к браузеру, а встроен в код и включен по умолчанию.

Расширенные настройки контента и безопасности по сравнению с Google Chrome.

Быстрое открытие вкладки или окна в режиме Инкогнито.

Доступ к журналу навигации браузера при помощи горячих клавиш Ctrl+Shift+T.

Несколько предустановленных поисковых машин с возможностью редактирования: впервые по умолчанию применен поисковик Qwant, а также Google, DuckDuckGo, Яндекс и Mail.Ru

Сохранение страниц, многовкладочный режим, добавление расширений, просмотр исходного кода и консоли ошибок, управление языками и поисковыми системами, диспетчер задач и многое другое. Что нового в Iridium 2019.11.78?

Chromium обновлен до версии 78.0.3904.87

ТОП-сегодня раздела "Браузеры" Google Chrome 79.0.3945.117 Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель Opera 66.0.3515.27 Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети, Mozilla Firefox Quantum 72.0.1 Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт и высокую скорость работы в сети Интернет. Присутствует функция Tor Browser 9.0.4 Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети Opera 12.18 Opera - шустрый, удобный и многофункциональный браузер от норвежских разработчиков. Cнабжен всеми необходимыми инструментами для вашей продуктивной и безопасной Google Chrome Portable 79.0.3945.117 Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome