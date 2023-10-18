Puppy Zipper Lock Screen для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:60.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 071 | Статистика
Размер:6,18 Мб
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Puppy Zipper Lock Screen – милый и забавный щенок готов прийти вам на помощь в разблокировке вашего Android-устройства. Вместо стандартного локера, вас будет ждать симпатичный щенок, а для доступа к рабочему столу устройства необходимо расстегнуть виртуальную молнию. Для этого проведите пальцем по экрану вдоль молнии и увидите, как она будет расстегиваться.

Puppy Zipper Lock Screen – это не только быстрый и удобный способ разблокировки устройства, но еще и очень милый. С приложением вам не понадобиться каких-то других способов защиты, будь то пин-код или графический пароль.

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