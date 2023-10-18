Puppy Zipper Lock Screen – милый и забавный щенок готов прийти вам на помощь в разблокировке вашего Android-устройства. Вместо стандартного локера, вас будет ждать симпатичный щенок, а для доступа к рабочему столу устройства необходимо расстегнуть виртуальную молнию. Для этого проведите пальцем по экрану вдоль молнии и увидите, как она будет расстегиваться.

Puppy Zipper Lock Screen – это не только быстрый и удобный способ разблокировки устройства, но еще и очень милый. С приложением вам не понадобиться каких-то других способов защиты, будь то пин-код или графический пароль.