Puppy Zipper Lock Screen для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|60.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AndroBeings
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 071 | Статистика
|Размер:
|6,18 Мб
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Puppy Zipper Lock Screen – милый и забавный щенок готов прийти вам на помощь в разблокировке вашего Android-устройства. Вместо стандартного локера, вас будет ждать симпатичный щенок, а для доступа к рабочему столу устройства необходимо расстегнуть виртуальную молнию. Для этого проведите пальцем по экрану вдоль молнии и увидите, как она будет расстегиваться.
Puppy Zipper Lock Screen – это не только быстрый и удобный способ разблокировки устройства, но еще и очень милый. С приложением вам не понадобиться каких-то других способов защиты, будь то пин-код или графический пароль.
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Admin
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