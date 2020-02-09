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WifiHistoryView для Windows

WifiHistoryView 1.52

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Описание WifiHistoryView 1.52Описание   Скачать WifiHistoryView 1.52СКАЧАТЬ (75 Кб) Скриншоты WifiHistoryView 1.52Скриншоты (3)   Статистика WifiHistoryView 1.52Статистика   Отзывы о WifiHistoryView 1.52Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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WifiHistoryView - простенькая утилита для просмотра истории подключения вашего компьютера к беспроводным Wi-Fi-сетям. Для каждого действия отображается разнообразная интересная информация: дата и время подключения, тип события, имя сетевого адаптера, MAC-адрес, профиль беспроводной сети (SSID), BSS-тип, вид аутентификации, алгоритм шифрования и некоторые другие данные.

Полученный отчет можно сохранить в HTML-формат и использовать в дальнейшем при необходимости. Стоит отметить, что эта программа может читать и отображать историю Wi-Fi не только из вашей системы, но также и из внешнего файла журнала событий другого компьютера.

Что нового в WifiHistoryView 1.52?
  • Добавлены опции "Select All" и "Deselect All" в окне "Column Settings"
WifiHistoryView
WifiHistoryView
WifiHistoryView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 564
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth
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Отзывы о программе WifiHistoryView

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