WifiHistoryView - простенькая утилита для просмотра истории подключения вашего компьютера к беспроводным Wi-Fi-сетям. Для каждого действия отображается разнообразная интересная информация: дата и время подключения, тип события, имя сетевого адаптера, MAC-адрес, профиль беспроводной сети (SSID), BSS-тип, вид аутентификации, алгоритм шифрования и некоторые другие данные.

Полученный отчет можно сохранить в HTML-формат и использовать в дальнейшем при необходимости. Стоит отметить, что эта программа может читать и отображать историю Wi-Fi не только из вашей системы, но также и из внешнего файла журнала событий другого компьютера.