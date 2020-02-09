WifiHistoryView

Connectify 2019.1.2.40048
Connectify - приложение, благодаря которому можно быстро и легко организовать доступ к сети Интернет, превратив Ваш персональный компьютер или ноутбук в точку
BlueSoleil 10.0.497.0
BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными
Virtual Router 1.0.0.0
Virtual Router - полезное бесплатное приложение, с помощью которого вы сможете превратить свой компьютер в Wi-Fi спот (роутер для беспроводных сетей)
MyPublicWiFi 20.0
MyPublicWiFi - программа, с помощью которой можно расшарить Wi-Fi с Вашего ПК, создав временную точку доступа, и при необходимости ограничить доступ пользователей к
InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0
InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор
mHotspot 7.8.8.0
mHotspot - небольшая, простая в использовании программка, с помощью которой вы сможете превратить свой ноут или комп в беспроводную точку доступа Wi-Fi. Теперь в