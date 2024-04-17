Netflix для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.111.0 build 4 50659 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Netflix
|Категории:
|Плееры - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 545 | Статистика
|Размер:
|68.53 Мб
|СКАЧАТЬ
Netflix - официальный мобильный клиент популярного сервиса подписки для просмотра эпизодов любимых сериалов и фильмов.
С помощью приложения присутствует возможность получить доступ к огромному количеству эпизодов самых кассовых телесериалов и новинок кинопроката в любом месте и любое время.
Присутствует огромное количество поддерживаемых мобильных устройств, постоянно пополняемая библиотека видео, имеется возможность оценивать любимые шоу и фильмы, подбор рекомендаций просмотра для каждого члена семьи в отдельности, а также доступна функция синхронизации, позволяющая начать просматривать видео на одном устройстве, а продолжить на другом, причем с того места на котором пользователь остановился в прошлый раз.
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rom.gros.muz@mail.ru про Netflix 6.15.0 build 31503 [05-02-2022]