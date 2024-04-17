Программы для Android » Видео » Плееры » Netflix 8.111.0 build 4 50659

Netflix для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.111.0 build 4 50659 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Плееры - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 545 | Статистика
Размер:68.53 Мб
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Netflix - официальный мобильный клиент популярного сервиса подписки для просмотра эпизодов любимых сериалов и фильмов.

С помощью приложения присутствует возможность получить доступ к огромному количеству эпизодов самых кассовых телесериалов и новинок кинопроката в любом месте и любое время.  

Присутствует огромное количество поддерживаемых мобильных устройств, постоянно пополняемая библиотека видео, имеется возможность оценивать любимые шоу и фильмы, подбор рекомендаций просмотра для каждого члена семьи в отдельности, а также доступна функция синхронизации, позволяющая начать просматривать видео на одном устройстве, а продолжить на другом, причем с того места на котором пользователь остановился в прошлый раз.

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Отзывы о программе Netflix

rom.gros.muz@mail.ru про Netflix 6.15.0 build 31503 [05-02-2022]

Такое вонючее дерьмо надо поискать.
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