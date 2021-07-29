Firefox Lockwise для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:35,39 Мб
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Firefox Lockwise - удобный и безопасный способ хранения паролей к сайтам с функцией синхронизации данных, благодаря которому все ваши логины и пароли, сохранённые в браузере Firefox, будут доступны в любом месте с вашего мобильного устройства.

Программа позволяет использовать отпечаток пальца или PIN-код, чтобы заблокировать приложение. Автоматический таймер блокирует приложение через определённый промежуток времени. Firefox Lockwise использует AES-256-GCM шифрование для защиты данных от несанкционированного доступа и ключи шифрования PBKDF2 и HKDF с хэшированием SHA-256.

Основные возможности Firefox Lockwise:

  • Использование своего отпечатка пальца или PIN-кода, чтобы заблокировать приложение и сохранить ваши пароли в секрете.
  • Защитите свою информацию с помощью автоматического таймера, который блокирует приложение.
  • Возможность легко и просто скопировать ваше имя пользователя и пароль, чтобы войти в приложения и веб-сайты.
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