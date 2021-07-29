Firefox Lockwise - удобный и безопасный способ хранения паролей к сайтам с функцией синхронизации данных, благодаря которому все ваши логины и пароли, сохранённые в браузере Firefox, будут доступны в любом месте с вашего мобильного устройства.

Программа позволяет использовать отпечаток пальца или PIN-код, чтобы заблокировать приложение. Автоматический таймер блокирует приложение через определённый промежуток времени. Firefox Lockwise использует AES-256-GCM шифрование для защиты данных от несанкционированного доступа и ключи шифрования PBKDF2 и HKDF с хэшированием SHA-256.

Основные возможности Firefox Lockwise: