Firefox Lockwise для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mozilla Organization
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35,39 Мб
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Firefox Lockwise - удобный и безопасный способ хранения паролей к сайтам с функцией синхронизации данных, благодаря которому все ваши логины и пароли, сохранённые в браузере Firefox, будут доступны в любом месте с вашего мобильного устройства.
Программа позволяет использовать отпечаток пальца или PIN-код, чтобы заблокировать приложение. Автоматический таймер блокирует приложение через определённый промежуток времени. Firefox Lockwise использует AES-256-GCM шифрование для защиты данных от несанкционированного доступа и ключи шифрования PBKDF2 и HKDF с хэшированием SHA-256.
Основные возможности Firefox Lockwise:
- Использование своего отпечатка пальца или PIN-кода, чтобы заблокировать приложение и сохранить ваши пароли в секрете.
- Защитите свою информацию с помощью автоматического таймера, который блокирует приложение.
- Возможность легко и просто скопировать ваше имя пользователя и пароль, чтобы войти в приложения и веб-сайты.
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