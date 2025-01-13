Avast Password Manager — это инструмент для безопасного хранения паролей и конфиденциальной информации, предназначенный для защиты ваших данных в Интернете. С помощью этого приложения можно легко управлять паролями, данными кредитных карт, адресами электронной почты и другой личной информацией. Avast Password Manager использует технологии сквозного шифрования, чтобы гарантировать полную безопасность ваших данных. Программа позволяет сгенерировать надежные пароли и сохранить их в зашифрованном хранилище, доступ к которому можно получить только с помощью двухфакторной аутентификации.

Приложение избавит от необходимости запоминать пароли для множества сайтов и сервисов. Оно автоматически заполняет данные для входа, что делает процесс использования ваших учетных записей быстрым и безопасным. Кроме того, Avast Password Manager обнаруживает слабые и ненадежные пароли, предлагая заменить их более сильными и уникальными. Все данные, хранимые в приложении, находятся под надежной защитой, и только вы имеете доступ к своему хранилищу.

Основные возможности Avast Password Manager: