Avast Password Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AVAST SOFTWARE
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|40.08 Мб
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Avast Password Manager — это инструмент для безопасного хранения паролей и конфиденциальной информации, предназначенный для защиты ваших данных в Интернете. С помощью этого приложения можно легко управлять паролями, данными кредитных карт, адресами электронной почты и другой личной информацией. Avast Password Manager использует технологии сквозного шифрования, чтобы гарантировать полную безопасность ваших данных. Программа позволяет сгенерировать надежные пароли и сохранить их в зашифрованном хранилище, доступ к которому можно получить только с помощью двухфакторной аутентификации.
Приложение избавит от необходимости запоминать пароли для множества сайтов и сервисов. Оно автоматически заполняет данные для входа, что делает процесс использования ваших учетных записей быстрым и безопасным. Кроме того, Avast Password Manager обнаруживает слабые и ненадежные пароли, предлагая заменить их более сильными и уникальными. Все данные, хранимые в приложении, находятся под надежной защитой, и только вы имеете доступ к своему хранилищу.
Основные возможности Avast Password Manager:
- Автоматическое запоминание и автозаполнение паролей для сайтов и приложений.
- Генератор надежных и уникальных паролей для обеспечения безопасности.
- Хранилище паролей с шифрованием с нулевым разглашением, обеспечивающее безопасность данных.
- Поддержка двухфакторной аутентификации для дополнительной защиты.
- Обнаружение и предложение замену ненадежных паролей.
- Совместимость с ПК, Mac и расширениями для популярных браузеров.
- Возможность импорта паролей из других менеджеров и браузеров.
- Защита конфиденциальной информации, включая данные кредитных карт и адреса.
- Политика конфиденциальности, гарантирующая защиту личных данных пользователей.
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