Avast Password Manager для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:40.08 Мб
СКАЧАТЬ
Avast Password Manager скриншот № 1
Avast Password Manager скриншот № 2
Avast Password Manager скриншот № 3
Avast Password Manager скриншот № 4

Avast Password Manager — это инструмент для безопасного хранения паролей и конфиденциальной информации, предназначенный для защиты ваших данных в Интернете. С помощью этого приложения можно легко управлять паролями, данными кредитных карт, адресами электронной почты и другой личной информацией. Avast Password Manager использует технологии сквозного шифрования, чтобы гарантировать полную безопасность ваших данных. Программа позволяет сгенерировать надежные пароли и сохранить их в зашифрованном хранилище, доступ к которому можно получить только с помощью двухфакторной аутентификации.

Приложение избавит от необходимости запоминать пароли для множества сайтов и сервисов. Оно автоматически заполняет данные для входа, что делает процесс использования ваших учетных записей быстрым и безопасным. Кроме того, Avast Password Manager обнаруживает слабые и ненадежные пароли, предлагая заменить их более сильными и уникальными. Все данные, хранимые в приложении, находятся под надежной защитой, и только вы имеете доступ к своему хранилищу.

Основные возможности Avast Password Manager:

  • Автоматическое запоминание и автозаполнение паролей для сайтов и приложений.
  • Генератор надежных и уникальных паролей для обеспечения безопасности.
  • Хранилище паролей с шифрованием с нулевым разглашением, обеспечивающее безопасность данных.
  • Поддержка двухфакторной аутентификации для дополнительной защиты.
  • Обнаружение и предложение замену ненадежных паролей.
  • Совместимость с ПК, Mac и расширениями для популярных браузеров.
  • Возможность импорта паролей из других менеджеров и браузеров.
  • Защита конфиденциальной информации, включая данные кредитных карт и адреса.
  • Политика конфиденциальности, гарантирующая защиту личных данных пользователей.
ТОП-сегодня раздела "Менеджеры паролей"
 

скачать Keepass2AndroidKeepass2Android 1.10-pre

Простой и удобный менеджер паролей для Android-устройств, позволяющий работать с файлами...

скачать My Passwords ManagerMy Passwords Manager 23.08.21

Удобное приложение для Android-устройств для безопасного хранения паролей и личных данных....

скачать BitwardenBitwarden 2024.7.1

Простой и безопасный способ хранить все ваши логины и пароли и легко их синхронизировать...

скачать Avira Password ManagerAvira Password Manager 2.11

Бесплатный менеджер паролей, который создает и хранит в надежном месте пароли для всех...

скачать Firefox LockwiseFirefox Lockwise 4.0.1

Менеджер паролей от Mozilla, который позволяет безопасно хранить логины и пароли и...

скачать PasswordSafePasswordSafe 6.9.0

Бесплатное и надежное приложение для Android, которое сочетает в себе функции менеджера и...

Отзывы о программе Avast Password Manager

Admin

Отзывов о программе Avast Password Manager 1.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв