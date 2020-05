Оцените программу!

5 HERE WeGo - навигационное приложение, которое поможет вам заранее планировать поездки и сохранять карты местности прямо на своем Android-устройстве. В программе доступны карты для более чем 100 стран, так что где бы вы ни оказались, можете быть уверены, что не потеряетесь даже если нет Интернет-соединения. Вы всегда будете узнать, где находитесь и как куда-нибудь добраться. Для этого встроен специальный планировщик маршрутов, который определяет самый оптимальный путь и тип передвижения (автомобиль, общественный транспорт, пешком). Если вы за рулем или просто заняты руки, то предусмотрена голосовая навигация. А находясь в крупных мегаполисах, весьма кстати будет расписание и маршруты метро или автобусов. Карты HERE действительно удобны - находите рестораны, банки и магазины поблизости, просматривайте оценки и отзывы пользователей о гостиницах и точках общепита (подключаются из сервисов TripAdvisor, LonelyPlanet и других), составляйте планы на вечер и многое другое. Отдельно стоит выделить 3D-режим отображения, который позволяет буквально заглянуть, например, внутрь торговых центров или аэропортов, увидев расположение магазинов, лифтов и других объектов. Основные возможности приложения: навигация с голосовыми подсказками, работающая по всему миру,

карты, которые можно сохранять и использовать без подключения к Интернету более чем в 100 странах,

информация о текущей ситуации на дорогах и ДТП в более чем 40 странах,

карты этажей для тысяч торговых центров и аэропортов,

карты маршрутов общественного транспорта, навигационные указания и информация для более чем 1000 городов,

планировщик маршрутов, позволяющий сравнить, как проще добраться до пункта назначения. Что нового в HERE WeGo 2.0.14211 для Android?

Исправления ошибок и улучшения стабильности.