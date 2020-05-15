HERE WeGo для Android

HERE WeGo 2.0.14211 для Android

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Описание HERE WeGo 2.0.14211 для AndroidОписание   Скачать HERE WeGo 2.0.14211 для AndroidСКАЧАТЬ (40,2 Мб) Скриншоты HERE WeGo 2.0.14211 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика HERE WeGo 2.0.14211 для AndroidСтатистика   Отзывы о HERE WeGo 2.0.14211 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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HERE WeGo - навигационное приложение, которое поможет вам заранее планировать поездки и сохранять карты местности прямо на своем Android-устройстве. В программе доступны карты для более чем 100 стран, так что где бы вы ни оказались, можете быть уверены, что не потеряетесь даже если нет Интернет-соединения.

Вы всегда будете узнать, где находитесь и как куда-нибудь добраться. Для этого встроен специальный планировщик маршрутов, который определяет самый оптимальный путь и тип передвижения (автомобиль, общественный транспорт, пешком).

Если вы за рулем или просто заняты руки, то предусмотрена голосовая навигация. А находясь в крупных мегаполисах, весьма кстати будет расписание и маршруты метро или автобусов.

Карты HERE действительно удобны - находите рестораны, банки и магазины поблизости, просматривайте оценки и отзывы пользователей о гостиницах и точках общепита (подключаются из сервисов TripAdvisor, LonelyPlanet и других), составляйте планы на вечер и многое другое.

Отдельно стоит выделить 3D-режим отображения, который позволяет буквально заглянуть, например, внутрь торговых центров или аэропортов, увидев расположение магазинов, лифтов и других объектов.

Основные возможности приложения:

  • навигация с голосовыми подсказками, работающая по всему миру,
  • карты, которые можно сохранять и использовать без подключения к Интернету более чем в 100 странах,
  • информация о текущей ситуации на дорогах и ДТП в более чем 40 странах,
  • карты этажей для тысяч торговых центров и аэропортов,
  • карты маршрутов общественного транспорта, навигационные указания и информация для более чем 1000 городов,
  • планировщик маршрутов, позволяющий сравнить, как проще добраться до пункта назначения.
Что нового в HERE WeGo 2.0.14211 для Android?
  • Исправления ошибок и улучшения стабильности.
HERE WeGo
HERE WeGo
HERE WeGo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 451
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты
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Отзывы о программе HERE WeGo

Роберт про HERE WeGo 2.0.11989 для Android [10-11-2019]

откуда можно загрузить карты на компьютер, а затем у становить на телефон
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