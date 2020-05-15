HERE WeGo - навигационное приложение, которое поможет вам заранее планировать поездки и сохранять карты местности прямо на своем Android-устройстве. В программе доступны карты для более чем 100 стран, так что где бы вы ни оказались, можете быть уверены, что не потеряетесь даже если нет Интернет-соединения.

Вы всегда будете узнать, где находитесь и как куда-нибудь добраться. Для этого встроен специальный планировщик маршрутов, который определяет самый оптимальный путь и тип передвижения (автомобиль, общественный транспорт, пешком).

Если вы за рулем или просто заняты руки, то предусмотрена голосовая навигация. А находясь в крупных мегаполисах, весьма кстати будет расписание и маршруты метро или автобусов.

Карты HERE действительно удобны - находите рестораны, банки и магазины поблизости, просматривайте оценки и отзывы пользователей о гостиницах и точках общепита (подключаются из сервисов TripAdvisor, LonelyPlanet и других), составляйте планы на вечер и многое другое.

Отдельно стоит выделить 3D-режим отображения, который позволяет буквально заглянуть, например, внутрь торговых центров или аэропортов, увидев расположение магазинов, лифтов и других объектов.

Основные возможности приложения: