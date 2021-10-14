Wialon для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.12.2.2947 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gurtam
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|55,92 Мб
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Wialon - мобильное приложение для доступа к системе GPS/ГЛОНАСС мониторинга транспорта Wialon в любое время в любой точке мира.
Ключевые особенности Wialon:
- Управление списком объектов мониторинга. В режиме онлайн получайте необходимую информацию о параметрах движения, зажигания и местонахождении объекта, а также об актуальности данных.
- Работа с группами объектов. Посылайте команды группам объектов, а также находите нужную группу по названию.
- Режим карты. Получайте доступ к объектам, геозонам, трекам и маркерам событий на карте с возможностью определения собственного местоположения.
- Объекты можно искать прямо на карте с помощью специального поля поиска.
- Режим слежения. Контролируйте местонахождение и показатели отдельных объектов.
- Отчеты. Стройте отчеты, выбирая объект мониторинга, шаблон отчета и временной интервал – получайте аналитику, где бы вы ни были. Доступен экспорт отчетов в формате PDF.
- Управление уведомлениями. Получайте уведомления, создавайте новые, редактируйте существующие и просматривайте их историю.
- Функция Локатора. Делитесь местоположением объектов при помощи ссылок.
- Информационные сообщения из CMS.
- Доступно для смартфонов и планшетов.
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