Wialon для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.12.2.2947 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:55,92 Мб
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Wialon - мобильное приложение для доступа к системе GPS/ГЛОНАСС мониторинга транспорта Wialon в любое время в любой точке мира.

Ключевые особенности Wialon:

  • Управление списком объектов мониторинга. В режиме онлайн получайте необходимую информацию о параметрах движения, зажигания и местонахождении объекта, а также об актуальности данных.
  • Работа с группами объектов. Посылайте команды группам объектов, а также находите нужную группу по названию.
  • Режим карты. Получайте доступ к объектам, геозонам, трекам и маркерам событий на карте с возможностью определения собственного местоположения.
  • Объекты можно искать прямо на карте с помощью специального поля поиска.
  • Режим слежения. Контролируйте местонахождение и показатели отдельных объектов.
  • Отчеты. Стройте отчеты, выбирая объект мониторинга, шаблон отчета и временной интервал – получайте аналитику, где бы вы ни были. Доступен экспорт отчетов в формате PDF.
  • Управление уведомлениями. Получайте уведомления, создавайте новые, редактируйте существующие и просматривайте их историю.
  • Функция Локатора. Делитесь местоположением объектов при помощи ссылок.
  • Информационные сообщения из CMS.
  • Доступно для смартфонов и планшетов.
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