Alternate File Shredder для Windows

Описание
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Оценка: 4.25/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.700 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 836 | Статистика
Размер:871 Кб
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Alternate File Shredder - простенький уничтожитель файлов, после чего восстановить их уже не удастся даже специализированным ПО. Если вы хотите навсегда избавиться от каких-то данных и их следов на своих носителях, то эта утилита сможет в этом помочь.

В программе нет сложных специфических настроек, все очень просто. Выберите отдельные файлы или целые папки для удаления и нажмите "Затереть файлы". Только будьте внимательны - если случайно в список попал нужный документ, то восстановить его уже не получится.

Из дополнительных настроек присутствует изменение количество проходов стирания (чем больше, тем надежнее, но и времени занимает больше), игнорирование защиты от записи, затирание имен файлов, изменение размеров файлов, замена информации случайными данными вместо нулей и др.

Также стоит отметить, что программа может не только удалять существующие файлы, но и затирать свободное пространство, для чего предусмотрена соответствующая кнопка.

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Отзывы о программе Alternate File Shredder

Alexander Tinkov про Alternate File Shredder 2.350 [15-08-2020]

Этот Alternative File Shredder очень крутой, намного лучше, чем обычный файл шредер. Только Smartscreen не даёт запустить, якобы это вирус.
Оцениваю 99.99/100 (0.01 потерялся изза смартскрина)
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Сергей про Alternate File Shredder 2.040 [13-11-2016]

Ну что можно сказать - первое впечатление очень неплохое! Не хуже чем Secure Eraser, или Eraser. Проверял на картинках - Recuva не смогла восстановить. Более продвинутыми программами не пробовал. Вполне показательно, что удалял используя всего 5 проходов! Рекомендую, тем более - что программа умеет всё то же, что и более именитые платные!!!
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