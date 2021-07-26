Alternate File Shredder - простенький уничтожитель файлов, после чего восстановить их уже не удастся даже специализированным ПО. Если вы хотите навсегда избавиться от каких-то данных и их следов на своих носителях, то эта утилита сможет в этом помочь.

В программе нет сложных специфических настроек, все очень просто. Выберите отдельные файлы или целые папки для удаления и нажмите "Затереть файлы". Только будьте внимательны - если случайно в список попал нужный документ, то восстановить его уже не получится.

Из дополнительных настроек присутствует изменение количество проходов стирания (чем больше, тем надежнее, но и времени занимает больше), игнорирование защиты от записи, затирание имен файлов, изменение размеров файлов, замена информации случайными данными вместо нулей и др.

Также стоит отметить, что программа может не только удалять существующие файлы, но и затирать свободное пространство, для чего предусмотрена соответствующая кнопка.