Alternate File Shredder для Windows
|Оценка:
|4.25/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.700 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alternate Tools
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 836 | Статистика
|Размер:
|871 Кб
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Alternate File Shredder - простенький уничтожитель файлов, после чего восстановить их уже не удастся даже специализированным ПО. Если вы хотите навсегда избавиться от каких-то данных и их следов на своих носителях, то эта утилита сможет в этом помочь.
В программе нет сложных специфических настроек, все очень просто. Выберите отдельные файлы или целые папки для удаления и нажмите "Затереть файлы". Только будьте внимательны - если случайно в список попал нужный документ, то восстановить его уже не получится.
Из дополнительных настроек присутствует изменение количество проходов стирания (чем больше, тем надежнее, но и времени занимает больше), игнорирование защиты от записи, затирание имен файлов, изменение размеров файлов, замена информации случайными данными вместо нулей и др.
Также стоит отметить, что программа может не только удалять существующие файлы, но и затирать свободное пространство, для чего предусмотрена соответствующая кнопка.
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Отзывы о программе Alternate File Shredder
Alexander Tinkov про Alternate File Shredder 2.350 [15-08-2020]
Этот Alternative File Shredder очень крутой, намного лучше, чем обычный файл шредер. Только Smartscreen не даёт запустить, якобы это вирус.
Оцениваю 99.99/100 (0.01 потерялся изза смартскрина)
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Сергей про Alternate File Shredder 2.040 [13-11-2016]
Ну что можно сказать - первое впечатление очень неплохое! Не хуже чем Secure Eraser, или Eraser. Проверял на картинках - Recuva не смогла восстановить. Более продвинутыми программами не пробовал. Вполне показательно, что удалял используя всего 5 проходов! Рекомендую, тем более - что программа умеет всё то же, что и более именитые платные!!!
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