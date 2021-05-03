Standoff 2 для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.15.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Экшен и 3D - Онлайн клиенты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 020 | Статистика
Размер:60,99 Мб
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Standoff 2 - многопользовательский онлайн шутер от первого лица, который представляет собой качественный и динамичный мобильный клон Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Пользователю предстоит выбрать команду спецназевцев или террористов и сражаться с другими игроками в различных режимах, например "Бой насмерть", "Закладка бомбы" и "Гонка вооружений".

Доступно огромное количество разнообразного вооружения, включая ножи, гранаты, пистолеты, автоматическое оружие, снайперские винтовки, дробовики и т.д. Также присутствует текстовый и голосовой чат, пять разнообразных игровых локаций, широкий выбор графических настроек и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Пять игровых локаций.
  • Несколько режимов: "Бой насмерть", "Закладка бомбы", "Гонка вооружений" и другие.
  • Кланы.
  • Друзья (поиск, список друзей, заблокированные пользователи и пр.).
  • Вывод счетчика FPS на экран.
  • Возможность выбора региона (Европа, Россия, Запад США, Восток США, Южная Америка и Азия).
  • Настройка управления под себя.
  • Текстовый и голосовой чат.
  • Большой выбор разнообразного оружия.
  • Просмотр персональной статистики.
  • Уведомления и многое другое.
Что нового в Standoff 2 0.15.6?
  • Празднование четвертой годовщины Standoff 2
  • Новый режим «Эскалация», в котором ваше снаряжение определено заранее и изменяется в каждом раунде
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Отзывы о программе Standoff 2

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