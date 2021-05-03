Standoff 2 - многопользовательский онлайн шутер от первого лица, который представляет собой качественный и динамичный мобильный клон Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Пользователю предстоит выбрать команду спецназевцев или террористов и сражаться с другими игроками в различных режимах, например "Бой насмерть", "Закладка бомбы" и "Гонка вооружений".

Доступно огромное количество разнообразного вооружения, включая ножи, гранаты, пистолеты, автоматическое оружие, снайперские винтовки, дробовики и т.д. Также присутствует текстовый и голосовой чат, пять разнообразных игровых локаций, широкий выбор графических настроек и многое другое.

Ключевые особенности: