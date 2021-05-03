Standoff 2 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.15.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Axlebolt
|Категории:
|Экшен и 3D - Онлайн клиенты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 020 | Статистика
|Размер:
|60,99 Мб
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Standoff 2 - многопользовательский онлайн шутер от первого лица, который представляет собой качественный и динамичный мобильный клон Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Пользователю предстоит выбрать команду спецназевцев или террористов и сражаться с другими игроками в различных режимах, например "Бой насмерть", "Закладка бомбы" и "Гонка вооружений".
Доступно огромное количество разнообразного вооружения, включая ножи, гранаты, пистолеты, автоматическое оружие, снайперские винтовки, дробовики и т.д. Также присутствует текстовый и голосовой чат, пять разнообразных игровых локаций, широкий выбор графических настроек и многое другое.
Ключевые особенности:
- Пять игровых локаций.
- Несколько режимов: "Бой насмерть", "Закладка бомбы", "Гонка вооружений" и другие.
- Кланы.
- Друзья (поиск, список друзей, заблокированные пользователи и пр.).
- Вывод счетчика FPS на экран.
- Возможность выбора региона (Европа, Россия, Запад США, Восток США, Южная Америка и Азия).
- Настройка управления под себя.
- Текстовый и голосовой чат.
- Большой выбор разнообразного оружия.
- Просмотр персональной статистики.
- Уведомления и многое другое.
- Празднование четвертой годовщины Standoff 2
- Новый режим «Эскалация», в котором ваше снаряжение определено заранее и изменяется в каждом раунде
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Admin
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