Программы для Android » Игры » Экшен и 3D » Pixels Unknown Battle Ground для Android
Pixels Unknown Battle Ground для Android

Pixels Unknown Battle Ground 1.53.000 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Pixels Unknown Battle Ground 1.53.000 для AndroidОписание   Скачать Pixels Unknown Battle Ground 1.53.000 для AndroidСКАЧАТЬ (104,05 Мб) Скриншоты Pixels Unknown Battle Ground 1.53.000 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Pixels Unknown Battle Ground 1.53.000 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pixels Unknown Battle Ground 1.53.000 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pixels Unknown Battle Ground - беспощадная и бескомпромиссная мясорубка - пиксельная "Королевская битва". Выпрыгивай из вертолёта на остров, собирай лут, ищи соперников, но бойся сжимающейся зоны, она наносит значительный урон!

Игроку доступно большое количество разнообразного оружия и дополнительного снаряжения. В крайнем случае можно попытаться отбиться от противников кулаками (или сковородкой). Стоит постоянно держать в уме, что поле битвы постоянно изменяется и становится всё меньше и меньше, у тебя мало времени! Установи и начни пиксельные стрелялки прямо сейчас! Битва уже началась!

Ключевые особенности:

  • Командная игра!
  • Скины на любой вкус;
  • Выбор графики для разных телефонов;
  • Более 30 видов оружия;
  • Внутриигровое авто;
  • Живой чат;
  • Автострельба
  • Большая карта;
  • Лёгкое, интуитивное управление.
  • Захватывающий геймплей.
  • Разнообразные испытания.
  • Нестандартные игровые ситуации.
Что нового в Pixels Unknown Battle Ground 1.53.000 для Android?
  • Исправлены ошибки
Pixels Unknown Battle Ground
Pixels Unknown Battle Ground
Pixels Unknown Battle Ground
Pixels Unknown Battle Ground
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 475
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D - Онлайн клиенты
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
 

Зомби в тумане [Into the Dead] 2.5.6 для Android

Зомби в тумане [Into the Dead] – кто не любит пробежаться ранним туманным утром по мрачным полям, где бродят зомби? Начинайте бежать от монстров и старайтесь не

Fatal Fight 2.0.236 для Android

Fatal Fight – деритесь против противостоящих по количеству, но не по умению, толп врагов. Ваши противники относятся к клану Теней и они уничтожили все, что вам было

2D Strike 3.0 для Android

2D Strike - увлекательный 2D-шутер для Android с видом сверху

PUBG MOBILE LITE 0.14.0 для Android

Облегченная Lite-версия популярной игры на выживание Playerunknown's Battlegrounds для мобильных Android-устройств, которая построена на движке Unreal Engine 4 и

Terminator Genisis: Revolution 3.0.0 для Android

Terminator Genisis: Revolution - мобильный 3D-экшен от третьего лица по мотивам киноленты «Терминатор: Генезис»

PUBG Mobile 0.16.0 для Android

Официальная Android-версия популярного многопользовательского онлайн-шутера PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Сотня игроков на огромном поле битвы (8х8 км)

Отзывы о программе Pixels Unknown Battle Ground

Admin

Отзывов о программе Pixels Unknown Battle Ground 1.53.000 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 