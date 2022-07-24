K-Meleon для Windows
|Оценка:
|4.32/5 голосов - 110
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|76.4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|kmeleonbrowser.org
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|9 / 24 311 | Статистика
|Размер:
|35,61 Мб
K-Meleon - быстрый, легкий и полностью настраиваемый браузер на движке Gecko, который используется в популярном Mozilla Firefox. Этот web-обозреватель может стать неплохой альтернативой не только Firefox, но и другим браузерам, предлагая минимальное использование системных ресурсов, защищенный просмотр страниц и дополнительный набор полезных инструментов.
По умолчанию в этом браузере используется анонимная поисковая система DuckDuckGo, однако при желании вы можете заменить ее на более предпочитаемую. Конечно же, поддерживается работа с несколькими вкладками, списком избранного, реализовано несколько систем закладок (от Mozilla Firefox, Internet Explorer и Opera), есть управление жестами мышки, встроен переводчик, возможно сохранение сессий, подключение макросов, настраивается панель управления, а также присутствуют другие неотъемлемые атрибуты браузеров.
Но особое внимание уделено безопасности. По умолчанию вы уже ограждены от влияния вредоносных программ и элементов ActiveX. Отдельно вынесены кнопки управления куки, Java, блокираторы изображений и всплывающих окон, очистки кэша, отключения Flash. Все это позволяет полностью контролировать сетевую приватность и сохранять конфиденциальность личных данных.
Если у вас старый и конфигурационно слабый компьютер, то браузер K-Meleon станет отличным решением проблемы качественного и быстрого серфинга в интернете, т.к. из всех современных браузеров он использует наименьшее количество оперативки. Так что попробуйте этот web-обозреватель в деле, настроив его "под себя" и ощутив всю скорость работы в Сети.
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Отзывы о программе K-Meleon
влад про K-Meleon 76.4 [14-04-2022]
Помогите установить. Скачал с этого сайта. Распаковал. Не могу найти файл, по которому надо кликать, для установки этого браузера себе на комп. У меня XP.
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Алексей В. про K-Meleon 75.1 [02-02-2019]
75.1 - это не последняя версия, есть ещё 76 RC2 , и ещё с переводом от русскоязычного комьюнити: kmeleon.geckoworld.ru/distrib/
Следите за обновлениями готовится выход 77 версии на первую половину 2019г.
Метеор!
5 | 3 | Ответить
Крит в ответ Алексей В. про K-Meleon 75.1 [05-02-2019]
75.1 - это последняя СТАБИЛЬНАЯ версия.
Различного рода релиз кандидаты и тестовые сборки это не то пальто.
2 | 6 | Ответить
Igor в ответ анатолий про K-Meleon 75.1 [19-01-2019]
единственный минус это не видит капчу,но это критично. Я использую его в паре с Pale Moon, по скорости и легкости ему нет равных. Молненосно открывает странички, а это для меня самое главное. Искал для слабенького компа, но позже установил его на два свих компьютера в качестве основного.
5 | 2 | Ответить
Михаил про K-Meleon 75.1 [02-06-2018]
Самый быстрый браузер из всех существующих. Однако несколько устарел. Ему бы немного обновиться-цены бы не было.
15 | 3 | Ответить
грибник про K-Meleon 75.1 [24-12-2016]
Не удобный, хотя дело привычки. Быстрее этого не встречал. Летает !!!
13 | 2 | Ответить