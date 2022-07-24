K-Meleon - быстрый, легкий и полностью настраиваемый браузер на движке Gecko, который используется в популярном Mozilla Firefox. Этот web-обозреватель может стать неплохой альтернативой не только Firefox, но и другим браузерам, предлагая минимальное использование системных ресурсов, защищенный просмотр страниц и дополнительный набор полезных инструментов.

По умолчанию в этом браузере используется анонимная поисковая система DuckDuckGo, однако при желании вы можете заменить ее на более предпочитаемую. Конечно же, поддерживается работа с несколькими вкладками, списком избранного, реализовано несколько систем закладок (от Mozilla Firefox, Internet Explorer и Opera), есть управление жестами мышки, встроен переводчик, возможно сохранение сессий, подключение макросов, настраивается панель управления, а также присутствуют другие неотъемлемые атрибуты браузеров.

Но особое внимание уделено безопасности. По умолчанию вы уже ограждены от влияния вредоносных программ и элементов ActiveX. Отдельно вынесены кнопки управления куки, Java, блокираторы изображений и всплывающих окон, очистки кэша, отключения Flash. Все это позволяет полностью контролировать сетевую приватность и сохранять конфиденциальность личных данных.

Если у вас старый и конфигурационно слабый компьютер, то браузер K-Meleon станет отличным решением проблемы качественного и быстрого серфинга в интернете, т.к. из всех современных браузеров он использует наименьшее количество оперативки. Так что попробуйте этот web-обозреватель в деле, настроив его "под себя" и ощутив всю скорость работы в Сети.