Aqua Mail для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.50.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Email
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 506 | Статистика
Размер:33,11 Мб
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Aqua Mail - приложение для удобной работы с Интернет- и Exchange-почтой на Android-устройствах. Позволяет быстро настраивать параметры для таких почтовых сервисов как Яндекс, Рамблер, Mail.ru, Front.ru, Gmail, Yahoo, Hotmail и других - поддерживается работа со многими почтовыми серверами по стандартным протоколам (POP3, IMAP, SMTP) или по протоколу EWS (Microsoft Exchange Web Services).

Приложение имеет много настроек "под себя": push-уведомления, виджеты о новых сообщениях, оформление текста, подгонка сообщений под экран, отдельные параметры для Wi-Fi и мобильных сетей и многое другое. Возможна архивация и восстановление настроек через Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box.com.

Базовая (бесплатная) версия программы позволяет иметь не более двух учетных записей. Кроме того, в исходящих сообщениях присутствует подпись с ссылкой на сайт разработчика.

Что нового в Aqua Mail 1.50.0?
  • Исправлены ошибки, улучшена производительность
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