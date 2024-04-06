Aqua Mail для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.50.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kostya Vasilyev
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 506 | Статистика
|Размер:
|33,11 Мб
|СКАЧАТЬ
Aqua Mail - приложение для удобной работы с Интернет- и Exchange-почтой на Android-устройствах. Позволяет быстро настраивать параметры для таких почтовых сервисов как Яндекс, Рамблер, Mail.ru, Front.ru, Gmail, Yahoo, Hotmail и других - поддерживается работа со многими почтовыми серверами по стандартным протоколам (POP3, IMAP, SMTP) или по протоколу EWS (Microsoft Exchange Web Services).
Приложение имеет много настроек "под себя": push-уведомления, виджеты о новых сообщениях, оформление текста, подгонка сообщений под экран, отдельные параметры для Wi-Fi и мобильных сетей и многое другое. Возможна архивация и восстановление настроек через Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box.com.
Базовая (бесплатная) версия программы позволяет иметь не более двух учетных записей. Кроме того, в исходящих сообщениях присутствует подпись с ссылкой на сайт разработчика.
- Исправлены ошибки, улучшена производительность
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