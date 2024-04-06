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Код Доступа Mail.Ru для Android

Описание
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Оценка: 3.11/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Email
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 583 | Статистика
Размер:2,21 Мб
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Код Доступа Mail.Ru скриншот № 1
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Код Доступа Mail.Ru - фирменное приложение от популярного почтового (и не только) сервиса Mail.Ru, которое создаёт одноразовые коды для входа в Почту и другие приложения, поддерживающие двухфакторную аутентификацию. Смысл технологии заключается в том, что для доступа к цифровому почтовому ящику нужно ввести не только логин и пароль, которые могут быть скомпрометированы, а еще и специально сгенерированный одноразовый код. Таким образом, если у постороннего человека нет доступа к вашему мобильному устройству, то риск кражи почтового ящика практически минимален.

Особенно актуальна двухфакторная аутентификация, если на E-mail вы получаете банковские выписки, используете его для входа в другие сервисы, оплачиваете покупки и т.д. Включается такая аутентификация в настройках безопасности почты в web-версии Почты Mail.Ru.

Помимо Почты Mail.Ru и других продуктов Mail.Ru, это приложение также совместимо и с некоторыми крупнейшими интернет-сервисами, включая Facebook, Google, Dropbox, Evernote, GitHub и т.д.

Что нового в Код Доступа Mail.Ru 1.2.0?
  • исправления безопасности
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