Код Доступа Mail.Ru для Android
|Оценка:
|3.11/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mail.Ru
|Категории:
|другое - Email
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 583 | Статистика
|Размер:
|2,21 Мб
|СКАЧАТЬ
Код Доступа Mail.Ru - фирменное приложение от популярного почтового (и не только) сервиса Mail.Ru, которое создаёт одноразовые коды для входа в Почту и другие приложения, поддерживающие двухфакторную аутентификацию. Смысл технологии заключается в том, что для доступа к цифровому почтовому ящику нужно ввести не только логин и пароль, которые могут быть скомпрометированы, а еще и специально сгенерированный одноразовый код. Таким образом, если у постороннего человека нет доступа к вашему мобильному устройству, то риск кражи почтового ящика практически минимален.
Особенно актуальна двухфакторная аутентификация, если на E-mail вы получаете банковские выписки, используете его для входа в другие сервисы, оплачиваете покупки и т.д. Включается такая аутентификация в настройках безопасности почты в web-версии Почты Mail.Ru.
Помимо Почты Mail.Ru и других продуктов Mail.Ru, это приложение также совместимо и с некоторыми крупнейшими интернет-сервисами, включая Facebook, Google, Dropbox, Evernote, GitHub и т.д.
- исправления безопасности
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