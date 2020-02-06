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Reverse Movie FX для Android

Reverse Movie FX 1.4.0.37 для Android

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Описание Reverse Movie FX 1.4.0.37 для AndroidОписание   Скачать Reverse Movie FX 1.4.0.37 для AndroidСКАЧАТЬ (25,2 Мб) Скриншоты Reverse Movie FX 1.4.0.37 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Reverse Movie FX 1.4.0.37 для AndroidСтатистика   Отзывы о Reverse Movie FX 1.4.0.37 для AndroidОтзывы (0)  
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Reverse Movie FX - занятное приложение для Android, позволяющее создавать видео в обратном режиме, которое будет выглядит как волшебный трюк. Записать подобное видео можно где угодно, если под рукой андроид-девайс. Технология проста:

  1. записываете любое действие в стандартном режиме (например, кто-то пьет сок, рвет бумагу, бросает подушку и т.д.);
  2. нажимаете "старт";
  3. приложение обращает видео задом наперед (сок снова в стакане, бумага склеивается, подушка чудесным образом возвращается в руку)

Вы можете добавить музыку и первоначальное видео к своему ролику. Полученный результат можно расшарить стандартными средствами Android.

Несколько идей для видео в обратном режиме:

  • кинетическое притяжение предмета (нужно бросить предмет);
  • разорвать лист бумаги;
  • выпить сок;
  • разлить воду;
  • притягивание денег;
  • и многое другое.
Reverse Movie FX
Reverse Movie FX
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 563
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Reverse Movie FX

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