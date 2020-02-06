Reverse Movie FX - занятное приложение для Android, позволяющее создавать видео в обратном режиме, которое будет выглядит как волшебный трюк. Записать подобное видео можно где угодно, если под рукой андроид-девайс. Технология проста:

записываете любое действие в стандартном режиме (например, кто-то пьет сок, рвет бумагу, бросает подушку и т.д.); нажимаете "старт"; приложение обращает видео задом наперед (сок снова в стакане, бумага склеивается, подушка чудесным образом возвращается в руку)

Вы можете добавить музыку и первоначальное видео к своему ролику. Полученный результат можно расшарить стандартными средствами Android.

Несколько идей для видео в обратном режиме: