Rotate Video FX для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 017 | Статистика
Размер:44,53 Мб
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Rotate Video FX скриншот № 1
Rotate Video FX скриншот № 2
Rotate Video FX скриншот № 3

Записали или сохранили видео в неправильной ориентации? Не беда! Приложение для Android Rotate Video FX позволит вам исправить эту проблему, развернув видео на 90, 180 и 270 градусов.

Выбрать фильм можно из галереи или из камеры.

Исправить можно не только выбранный кадр, но и все видео.

Исправленным видео вы смежете тут же поделиться с друзьми.

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