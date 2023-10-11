Rotate Video FX для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bizo Mobile
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 017 | Статистика
|Размер:
|44,53 Мб
|СКАЧАТЬ
Записали или сохранили видео в неправильной ориентации? Не беда! Приложение для Android Rotate Video FX позволит вам исправить эту проблему, развернув видео на 90, 180 и 270 градусов.
Выбрать фильм можно из галереи или из камеры.
Исправить можно не только выбранный кадр, но и все видео.
Исправленным видео вы смежете тут же поделиться с друзьми.
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Admin
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