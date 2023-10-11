Записали или сохранили видео в неправильной ориентации? Не беда! Приложение для Android Rotate Video FX позволит вам исправить эту проблему, развернув видео на 90, 180 и 270 градусов.

Выбрать фильм можно из галереи или из камеры.

Исправить можно не только выбранный кадр, но и все видео.

Исправленным видео вы смежете тут же поделиться с друзьми.