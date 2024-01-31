Блокировщик звонков для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.82 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AndroidRock
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 974 | Статистика
|Размер:
|15,47 Мб
|СКАЧАТЬ
Блокировщик звонков - Android-приложение для управления списками нежелательных вызовов. Если вас раздражают навязчивые звонки людей, с которыми вы не хотите общаться, то теперь такие вызовы могут быть отклонены в автоматическом режиме. Для этого требуемые номера поместите в Черный список, и больше они вас не побеспокоят.
Эта программа имеет простой интерфейс, минимум настроек и практически не потребляет ресурсы гаджета.
Основные возможности блокировщика:
- Черный список: добавляйте номера, которые нужно заблокировать.
- Белый список: добавляйте номера, которые не нужно блокировать.
- Журнал отклоненных номеров.
- Несколько режимов блокировки:
- блокировка черного списка,
- разрешение белого список (блокировать все звонки, не занесенные в белый список),
- блокировка неизвестных (блокировать звонки от абонентов, не включенных в список контактов),
- блокировка всех звонков.
- Исправлены ошибки
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