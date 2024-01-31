Программы для Android » Утилиты » другое » Блокировщик звонков 1.2.82

Блокировщик звонков для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.82 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 974 | Статистика
Размер:15,47 Мб
СКАЧАТЬ
Блокировщик звонков скриншот № 1
Блокировщик звонков скриншот № 2
Блокировщик звонков скриншот № 3
Блокировщик звонков скриншот № 4

Блокировщик звонков - Android-приложение для управления списками нежелательных вызовов. Если вас раздражают навязчивые звонки людей, с которыми вы не хотите общаться, то теперь такие вызовы могут быть отклонены в автоматическом режиме. Для этого требуемые номера поместите в Черный список, и больше они вас не побеспокоят.

Эта программа имеет простой интерфейс, минимум настроек и практически не потребляет ресурсы гаджета.

Основные возможности блокировщика:

  • Черный список: добавляйте номера, которые нужно заблокировать.
  • Белый список: добавляйте номера, которые не нужно блокировать.
  • Журнал отклоненных номеров.
  • Несколько режимов блокировки:
      - блокировка черного списка,
      - разрешение белого список (блокировать все звонки, не занесенные в белый список),
      - блокировка неизвестных (блокировать звонки от абонентов, не включенных в список контактов),
      - блокировка всех звонков.
Что нового в Блокировщик звонков 1.2.82?
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать CCleanerCCleaner 24.01.0

CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш...

скачать Секретные коды AndroidСекретные коды Android 1.1.2

Удобное приложение, собирающее все необходимые коды в одном месте. Регулярные обновления...

скачать Угломер: Smart ProtractorУгломер: Smart Protractor 1.5.6

Бесплатный угломер для смартфонов и планшетов под управлением Android, который станет...

скачать USB OTG CheckerUSB OTG Checker 1.6.9g

USB OTG Checker это бесплатная легковесная утилита для Android, которая позволяет легко проверить,...

скачать CPU-ZCPU-Z 1.43

CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу...

скачать HEX EditorHEX Editor 2.8.5

Мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое служит для просмотра,...

Отзывы о программе Блокировщик звонков

Admin

Отзывов о программе Блокировщик звонков 1.2.82 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв