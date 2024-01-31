Блокировщик звонков - Android-приложение для управления списками нежелательных вызовов. Если вас раздражают навязчивые звонки людей, с которыми вы не хотите общаться, то теперь такие вызовы могут быть отклонены в автоматическом режиме. Для этого требуемые номера поместите в Черный список, и больше они вас не побеспокоят.

Эта программа имеет простой интерфейс, минимум настроек и практически не потребляет ресурсы гаджета.

Основные возможности блокировщика: