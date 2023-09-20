Chromer для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 461 | Статистика
Размер:4,41 Мб
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Chromer - бесплатное и шустрое в работе приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно открывать веб-страницы внутри любой программы, заменяя при этом системное WebView-решение.

После инсталляции данной программы на мобильное устройство, каждое приложение получает встроенный веб-обозреватель на основе последней версии Google Chrome, включающий в себя все  обновления безопасности и некоторые функции, как например сохранение паролей, пользовательских данных, а также автоматическое заполнение форм и др.

Примечание! Для корректной работы Chromer необходимо назначить его браузером по умолчанию.

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