Chromer для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Arunkumar
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 461 | Статистика
|Размер:
|4,41 Мб
|СКАЧАТЬ
Chromer - бесплатное и шустрое в работе приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно открывать веб-страницы внутри любой программы, заменяя при этом системное WebView-решение.
После инсталляции данной программы на мобильное устройство, каждое приложение получает встроенный веб-обозреватель на основе последней версии Google Chrome, включающий в себя все обновления безопасности и некоторые функции, как например сохранение паролей, пользовательских данных, а также автоматическое заполнение форм и др.
Примечание! Для корректной работы Chromer необходимо назначить его браузером по умолчанию.
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