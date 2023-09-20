Chromer - бесплатное и шустрое в работе приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно открывать веб-страницы внутри любой программы, заменяя при этом системное WebView-решение.

После инсталляции данной программы на мобильное устройство, каждое приложение получает встроенный веб-обозреватель на основе последней версии Google Chrome, включающий в себя все обновления безопасности и некоторые функции, как например сохранение паролей, пользовательских данных, а также автоматическое заполнение форм и др.

Примечание! Для корректной работы Chromer необходимо назначить его браузером по умолчанию.