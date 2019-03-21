4dots Empty Folder Cleaner - полезная программа, которая поможет вам найти на своем компьютере все пустые директории. В процессе использования ПК, установки и удаления программ, копирования информации и т.д. на ПК остаются папки, в которых ничего нет: они только захламляют пространство и мешают нормальной работе системы. Найти такие директории в ручном режиме очень сложно - они могут прятаться в самых дальних уголках дисков. А вот с помощью этого инструмента вы точно отыщете все пустые и мусорные каталоги.

Укажите место поиска и запустите сканирование. Уже через непродолжительное время, зависящее от объема анализируемого пространства, перед вами будет список пустых папок. Удобно, что все эти директории поделены на несколько категорий: пустые (синий цвет), мусорные (зеленый), защищенные (замок).

Программа имеет достаточно гибкие настройки, позволяя четко определять критерии поиска как для мусорных, так и пустых директорий. Конечно же присутствует возможность создавать правила для исключений - папки, которые не должны попадать в отчет как пустые.

В общем, можно с уверенностью сказать, что 4dots Empty Folder Cleaner действительно нужная программа, которая сделает ваш ПК более чистым и упорядоченным, позволив избавиться от пустых папок.