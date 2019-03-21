4dots Empty Folder Cleaner для Windows

4dots Empty Folder Cleaner 2.4

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Описание 4dots Empty Folder Cleaner 2.4Описание   Скачать 4dots Empty Folder Cleaner 2.4СКАЧАТЬ (2,25 Мб) Скриншоты 4dots Empty Folder Cleaner 2.4Скриншоты (4)   Статистика 4dots Empty Folder Cleaner 2.4Статистика   Отзывы о 4dots Empty Folder Cleaner 2.4Отзывы (0)  
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4dots Empty Folder Cleaner - полезная программа, которая поможет вам найти на своем компьютере все пустые директории. В процессе использования ПК, установки и удаления программ, копирования информации и т.д. на ПК остаются папки, в которых ничего нет: они только захламляют пространство и мешают нормальной работе системы. Найти такие директории в ручном режиме очень сложно - они могут прятаться в самых дальних уголках дисков. А вот с помощью этого инструмента вы точно отыщете все пустые и мусорные каталоги.

Укажите место поиска и запустите сканирование. Уже через непродолжительное время, зависящее от объема анализируемого пространства, перед вами будет список пустых папок. Удобно, что все эти директории поделены на несколько категорий: пустые (синий цвет), мусорные (зеленый), защищенные (замок).

Программа имеет достаточно гибкие настройки, позволяя четко определять критерии поиска как для мусорных, так и пустых директорий. Конечно же присутствует возможность создавать правила для исключений - папки, которые не должны попадать в отчет как пустые.

В общем, можно с уверенностью сказать, что 4dots Empty Folder Cleaner действительно нужная программа, которая сделает ваш ПК более чистым и упорядоченным, позволив избавиться от пустых папок.

4dots Empty Folder Cleaner
4dots Empty Folder Cleaner
4dots Empty Folder Cleaner
4dots Empty Folder Cleaner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 314
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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