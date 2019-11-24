ParkControl для Windows

ParkControl 1.3.1.8

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Описание ParkControl 1.3.1.8Описание   Скачать ParkControl 1.3.1.8СКАЧАТЬ (983 Кб) Скриншоты ParkControl 1.3.1.8Скриншоты (2)   Статистика ParkControl 1.3.1.8Статистика   Отзывы о ParkControl 1.3.1.8Отзывы (6)  
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4.31 из 5, всего оценок - 166
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего компьютера при разной нагрузке. Тут доступна регулировка таких опций как:

  • парковка AC, парковка DC - минимальное число ядер (в %), которые должны оставаться незапаркованными (активными),
  • частота пересчета AC, частота пересчета DC - минимальная частота центрального процессора (в %).

По умолчанию в программу уже встроено 9 основных режимов работы центрального процессора: высокая производительность, оптимизированный, сбалансированный, экономия энергии, игровой режим и т.д. Для каждого из них установлены свои показатели параметров в процентном соотношении. При желании вы можете их изменить, передвинув бегунок или прописав новые цифры.

В качестве дополнительной информации отображается частота процессора, количество его ядер и текущий статус припарковки.

Что нового в ParkControl 1.3.1.8?
  • Исправлены ошибки
ParkControl
ParkControl
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)33 / 157 433
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе ParkControl

аааа про ParkControl 1.3.1.6 [23-11-2019]

и Где блять скачать
1 | | Ответить

vbif про ParkControl 1.2.7.6 [23-03-2018]

добавьте portable пж очень нужно
3 | 4 | Ответить

Heckfy про ParkControl 1.2.7.6 [07-03-2018]

Нет русского
| 7 | Ответить

Greeny про ParkControl 1.2.7.2 [16-08-2017]

Эти настройки можно провести вручную в настройках электропитания
8 | 43 | Ответить

SHAULK про ParkControl 1.2.1.6 [28-01-2017]

Этот функционал есть в Process Lasso?
1 | 13 | Ответить

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