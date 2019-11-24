ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего компьютера при разной нагрузке. Тут доступна регулировка таких опций как:

парковка AC, парковка DC - минимальное число ядер (в %), которые должны оставаться незапаркованными (активными),

частота пересчета AC, частота пересчета DC - минимальная частота центрального процессора (в %).

По умолчанию в программу уже встроено 9 основных режимов работы центрального процессора: высокая производительность, оптимизированный, сбалансированный, экономия энергии, игровой режим и т.д. Для каждого из них установлены свои показатели параметров в процентном соотношении. При желании вы можете их изменить, передвинув бегунок или прописав новые цифры.

В качестве дополнительной информации отображается частота процессора, количество его ядер и текущий статус припарковки.