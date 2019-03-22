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Kaspersky Safe Kids для iOS

Kaspersky Safe Kids 1.26.0 для iPhone, iPad

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Описание Kaspersky Safe Kids 1.26.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Kaspersky Safe Kids 1.26.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (205.89 Мб) Скриншоты Kaspersky Safe Kids 1.26.0 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Kaspersky Safe Kids 1.26.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Kaspersky Safe Kids 1.26.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Kaspersky Safe Kids - приложение для iOS-устройств, которое позволяет оградить Вашего ребенка от нежелательного контента в Интернете с помощью функций родительского контроля.

Kaspersky Safe Kids позволяет создавать «белый» список разрешенных к посещению сайтов, предотвращает появление неприличных баннеров, отслеживает с помощью GPS местоположение ребенка (которое можно контролировать на карте), причем поддерживается система уведомлений с помощью SMS, а также дает возможность контролировать устанавливаемые приложения, ограничивать его нахождение в сети Интернет и многое другое.

Ключевые особенности Kaspersky Safe Kids:

  • Контроль действий ребенка в интернете и составление отчетов
  • Гибкие настройки для ограничения доступа к нежелательным веб-сайтам
  • Безопасный поиск в поисковых системах
  • Категоризация поисковых запросов в интернете
  • Настраиваемый список веб-сайтов для посещения
  • Контроль активности в Facebook
  • Изменение количества друзей в Facebook
  • Контроль публичных записей ребенка
  • Контроль использования программ
  • Ограничения в соответствии с возрастом
  • Контроль времени использования устройств
  • Контроль времени, проведенного за устройствами, и составление отчетов
  • Гибкие настройки по времени пользования устройствами
  • Контроль расположения
  • Разрешенный периметр
  • Уведомления в реальном времени

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Kaspersky Safe Kids
Kaspersky Safe Kids
Kaspersky Safe Kids
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 114
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
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Отзывы о программе Kaspersky Safe Kids

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