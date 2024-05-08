Remote Control Collection для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Steppschuh
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 877 | Статистика
|Размер:
|7.48 Мб
|СКАЧАТЬ
Remote Control Collection - удобный инструмент, благодаря которому пользователь может при помощи своего мобильного Android-девайса получить доступ к настольному ПК (Windows или Mac), управлять курсором мыши, клавиатурой, воспроизведением слайдов и презентациями, плеерами и пр.
Для работы с приложением необходимо установить Remote Control Server на ПК, и убедиться, что все устройства подключены к одной сети. При необходимости можно добавить IP-адрес нужного ПК в ручном режиме.
Основные возможности Remote Control Collection:
- Возможность управлять курсором мыши (как тачпадом на ноутбуке).
- Поддерживаются мультитач жесты (прокрутка, масштабирование и пр.).
- Использование клавиатуры мобильного устройства для ввода текста на ПК.
- Отображение рабочего стола ПК на мобильном устройстве (в PRO-версии).
- Управление презентациями и слайдами (в PRO-версии).
- Управление аудиопллерами и системной громкостью на ПК (в PRO-версии).
- Быстрый доступ к часто используемым ярлыкам.
- Распознавание речи.
- Поддержка Android Wear и многое другое.
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Admin
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