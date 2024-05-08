Remote Control Collection - удобный инструмент, благодаря которому пользователь может при помощи своего мобильного Android-девайса получить доступ к настольному ПК (Windows или Mac), управлять курсором мыши, клавиатурой, воспроизведением слайдов и презентациями, плеерами и пр.

Для работы с приложением необходимо установить Remote Control Server на ПК, и убедиться, что все устройства подключены к одной сети. При необходимости можно добавить IP-адрес нужного ПК в ручном режиме.

Основные возможности Remote Control Collection: