Remote Control Collection для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 877 | Статистика
Размер:7.48 Мб
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Remote Control Collection - удобный инструмент, благодаря которому пользователь может при помощи своего мобильного Android-девайса получить доступ к настольному ПК (Windows или Mac), управлять курсором мыши, клавиатурой, воспроизведением слайдов и презентациями, плеерами и пр.

Для работы с приложением необходимо установить Remote Control Server на ПК, и убедиться, что все устройства подключены к одной сети. При необходимости можно добавить  IP-адрес нужного ПК в ручном режиме.

Основные возможности Remote Control Collection:

  • Возможность управлять курсором мыши (как тачпадом на ноутбуке).
  • Поддерживаются мультитач жесты (прокрутка, масштабирование и пр.).
  • Использование клавиатуры мобильного устройства для ввода текста на ПК.
  • Отображение рабочего стола ПК на мобильном устройстве (в PRO-версии).
  • Управление презентациями и слайдами (в PRO-версии).
  • Управление аудиопллерами и системной громкостью на ПК (в PRO-версии).
  • Быстрый доступ к часто используемым ярлыкам.
  • Распознавание речи.
  • Поддержка Android Wear и многое другое.
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