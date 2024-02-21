Video Voice Changer FX для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bizo Mobile
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 828 | Статистика
|Размер:
|47,66 Мб
|СКАЧАТЬ
Video Voice Changer FX - приложение для Android, которое позволяет изменять ваш голос в видео, чтобы он звучал совершенно по-другому.
Просто запишите видео или выберите его из вашей видео коллекции, выберите эффект и создайте видео со смешной озвучкой в считанные минуты.
Имеющиеся звуковые эффекты:
- звук белки или бурундука;
- эффект гелия;
- пришелец и космический корабль;
- дьявол;
- звук робота;
- эхо;
- и многое другое.
Обработанное видео можно сохранить или опубликовать в социальных сетях.
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Admin
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