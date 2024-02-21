Video Voice Changer FX - приложение для Android, которое позволяет изменять ваш голос в видео, чтобы он звучал совершенно по-другому.

Просто запишите видео или выберите его из вашей видео коллекции, выберите эффект и создайте видео со смешной озвучкой в считанные минуты.

Имеющиеся звуковые эффекты:

звук белки или бурундука;

эффект гелия;

пришелец и космический корабль;

дьявол;

звук робота;

эхо;

и многое другое.

Обработанное видео можно сохранить или опубликовать в социальных сетях.