Wire для Android

Wire 3.49.921 для Android

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Описание Wire 3.49.921 для AndroidОписание   Скачать Wire 3.49.921 для AndroidСКАЧАТЬ (29,5 Мб) Скриншоты Wire 3.49.921 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Wire 3.49.921 для AndroidСтатистика   Отзывы о Wire 3.49.921 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Wire - быстрый и защищенный мессенджер для Android с продвинутыми возможностями. Разработчики программы заявляют о полной защите пользовательских данных (от мгновенных сообщений до видеозвонков), что достигается благодаря использованию сквозного шифрования.

Все данные хранятся в защищенном виде и исключительно на устройствах пользователей. Приложение позволяет синхронизировать диалоги, обмениваться сообщениями, организовывать групповые чаты, совершать голосовые звонки, обмениваться изображениями, музыкой, видео и т.д.

Основные возможности Wire:

  • Высокое качество звука.
  • Наличие видеозвонков и групповых чатов (до 128 человек).
  • Использование сквозного шифрования.
  • Отсутствие рекламы.
Wire
Wire
Wire
Wire
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 887
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Wire

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