Wire - быстрый и защищенный мессенджер для Android с продвинутыми возможностями. Разработчики программы заявляют о полной защите пользовательских данных (от мгновенных сообщений до видеозвонков), что достигается благодаря использованию сквозного шифрования.

Все данные хранятся в защищенном виде и исключительно на устройствах пользователей. Приложение позволяет синхронизировать диалоги, обмениваться сообщениями, организовывать групповые чаты, совершать голосовые звонки, обмениваться изображениями, музыкой, видео и т.д.

Основные возможности Wire: